Красная помада: как выбрать свой оттенок, который действительно будет к лицу

Если вы думаете, что красная помада вам не идет, вы просто не нашли свой оттенок из тысячи. Красный, как и все цвета, делится на холодные, теплые и нейтральные тона.

Холодные: малиновый, винный, рябиновый, клюквенный, свекольный;

Теплые: красное дерево, томатный, коралловый

Нейтральные: классический красный и алый

При выборе красной помады важно учитывать два фактора: цвет волос и тон кожи. Найдите свой цветотип ниже и придерживайтесь этих правил.

Тон кожи

Это самый важный фактор, который следует учитывать при покупке красной помады.

Светлая кожа

Ваша гамма — все холодные тона красного. Делайте ставку на винные оттенки, ежевику, гранат, спелую вишню или малину. Любые ягодные цвета подчеркнут аристократичный тон кожи, не добавляя бледности и белизны.

Нейтральный тон кожи

Выбирайте помады из теплой гаммы – томат, кирпич, коралловый. Эти цвета отлично подчеркивают оливковый подтон или красивый медный загар, свойственный вашей коже.

Смуглая кожа

Ваш вариант — нейтральные оттенки. Например, классический красный отлично смотрится на загорелой коже, создавая эффектный и яркий макияж. Если не хотите делать акцент на губах, выбирайте глубокие цвета вроде бордо или рубина.

Цвет волос

Цвет волос особенно стоит учитывать, если вы носите распущенные волосы, делайте ставку на гармонию и сочетаемость оттенков.

Брюнетки

Жгучим брюнеткам подходит классическая красная, яркий коралл и все помады с оранжевым подтоном.

Каштановые волосы подчеркните оттенками меди и кирпича. Эффектно смотрятся помады с золотым и бронзовым шиммером. Ваша задача —создать гармонию, выделив теплый подтон волос и помады.

Если у вас иссиня-черные волосы, выбирайте помады с голубоватом подтоном — фуксия, ежевика, рябина. Нанося бордовые и глубокие оттенки, рискуете сделать образ слишком готическим.

Блондинки

Платиновым блондинкам идут алые оттенки помады, слегка уходящие в розовый. Ваш вариант — малина и клубника.

Блондикам с золотым отливом подходит вся теплая гамма: томат, коралл и маковые цвета.

Рыжие

Вот уж кому идет классический оттенок «‎Голливуд», так это рыжим. Покупайте помаду самого популярного цвета всех времен и не ошибетесь. Не стоит экспериментировать с темными оттенками вроде вина и бордо, чтобы не было сильного контраста и дисгармонии.



