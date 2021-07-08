Чт, 8.07.2021
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Привычки, которые превратят ваше лицо в «печеное яблоко»

Печеные яблоки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Wday.ru рассказывает, что делать, чтобы избежать «печеного яблочка» на лице. Это интересно!

«Печеное яблоко» — тип старения. Его особенность — мелкая сеточка из морщин. Как правило, дамы с таким типом худощавы, имеют хрупкое телосложение.

О том, какие привычки превратят твое лицо в «печеное яблоко», нам рассказала эксперт Байназарова Светлана Хамитовна, российский врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК.
 
Забываете про солнцезащитный крем

 

Во-первых, если вы любите загорать, не используя при этом солнцезащитный крем, то вскоре точно «запечетесь, как яблоко». Фотоповреждение ускоряет и усиливает процесс старения кожи, а именно происходит нарушение синтеза меланина, что приводит к появлению пигментов, происходит разрушение коллагена, что ведет к снижению упругости и эластичности кожи, формируется гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи). Вы готовы состариться раньше из-за красивого загара?

Имеете вредные привычки
 

Во-вторых, вредные привычки, такие как курение и алкоголь, тоже очень сильно истощают кожу и способствуют появлению мелких морщин и сухости кожи. Дым от сигарет может вызвать сухость и раздражение кожи, придает землистый оттенок лица. Под воздействием никотина активизируется работа свободных радикалов, что вызывает быстрое старение кожи за счет уменьшения выработки коллагена и эластина.

Плохо ухаживаете за кожей
 
В-третьих, неправильный домашний уход также может истощить липидный барьер и привести к появлению морщинок. Так, использование агрессивных умывалок, частое использование кислот, домашних пилингов, скрабов чаще чем раз в неделю также приводит к сухости кожи.

Привычка не снимать макияж перед сном тоже негативно сказывается на лице.

Не восполняете потерю жидкости
 

Очень сухой воздух из-за жары или зимой из-за отопления способствуют пересушиванию кожи. Организм взрослого человека состоит на 65% из воды. Кожа — это такой же орган, как сердце и мозг, которому так же нужна вода для нормального функционирования. Очень важно восполнять потери жидкости при потоотделении. Вода является важнейшим питательным веществом для нашего организма.

Спите на боку или лицом в подушку
 
Привычка спать на боку или лицом в подушку также вредит коже лица, шеи и декольте. В молодом возрасте буквально через час после такого сна морщинки расправляются, а вот уже в более зрелом возрасте, чтобы избавиться от заломов и морщин, потребуются услуги косметолога. Поэтому попробуйте научиться спать на спине. Так же важно и качество сна. После полноценного ночного сна кожа лица сияет свежестью и здоровьем!
 
Чтобы сформировать новые, правильные привычки, нужны время, желание и сила воли. Здоровые привычки принесут не только красоту вашей коже, но и здоровье всему организму.
 
Не соблюдаете режим дня и отказываете себе в полноценном сне
 

Отсутствие прогулок на свежем воздухе, отсутствие полноценного сна по ночам, перекусы на ходу, отсутствие полноценного питания приводит к истощению организма, и все это отражается на вашем лице.

Здоровье женщины во многом зависит от ее гастрономических привычек. Следите, чтобы в вашем рационе сбалансированно сочетались белки, жиры и углеводы, а также в достаточном количестве присутствовали витамины и микроэлементы. Напитав кожу изнутри, можно закрепить и усилить эффект, включив в уход космецевтику.


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