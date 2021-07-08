Привычки, которые превратят ваше лицо в «печеное яблоко»
Wday.ru рассказывает, что делать, чтобы избежать «печеного яблочка» на лице. Это интересно!
Wday.ru рассказывает, что делать, чтобы избежать «печеного яблочка» на лице. Это интересно!
«Печеное яблоко» — тип старения. Его особенность — мелкая сеточка из морщин. Как правило, дамы с таким типом худощавы, имеют хрупкое телосложение.
Во-первых, если вы любите загорать, не используя при этом солнцезащитный крем, то вскоре точно «запечетесь, как яблоко». Фотоповреждение ускоряет и усиливает процесс старения кожи, а именно происходит нарушение синтеза меланина, что приводит к появлению пигментов, происходит разрушение коллагена, что ведет к снижению упругости и эластичности кожи, формируется гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи). Вы готовы состариться раньше из-за красивого загара?
Во-вторых, вредные привычки, такие как курение и алкоголь, тоже очень сильно истощают кожу и способствуют появлению мелких морщин и сухости кожи. Дым от сигарет может вызвать сухость и раздражение кожи, придает землистый оттенок лица. Под воздействием никотина активизируется работа свободных радикалов, что вызывает быстрое старение кожи за счет уменьшения выработки коллагена и эластина.
Привычка не снимать макияж перед сном тоже негативно сказывается на лице.
Очень сухой воздух из-за жары или зимой из-за отопления способствуют пересушиванию кожи. Организм взрослого человека состоит на 65% из воды. Кожа — это такой же орган, как сердце и мозг, которому так же нужна вода для нормального функционирования. Очень важно восполнять потери жидкости при потоотделении. Вода является важнейшим питательным веществом для нашего организма.
Отсутствие прогулок на свежем воздухе, отсутствие полноценного сна по ночам, перекусы на ходу, отсутствие полноценного питания приводит к истощению организма, и все это отражается на вашем лице.
Здоровье женщины во многом зависит от ее гастрономических привычек. Следите, чтобы в вашем рационе сбалансированно сочетались белки, жиры и углеводы, а также в достаточном количестве присутствовали витамины и микроэлементы. Напитав кожу изнутри, можно закрепить и усилить эффект, включив в уход космецевтику.