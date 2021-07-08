Привычки, которые превратят ваше лицо в «печеное яблоко»

Очень сухой воздух из-за жары или зимой из-за отопления способствуют пересушиванию кожи. Организм взрослого человека состоит на 65% из воды. Кожа — это такой же орган, как сердце и мозг, которому так же нужна вода для нормального функционирования. Очень важно восполнять потери жидкости при потоотделении. Вода является важнейшим питательным веществом для нашего организма.

Спите на боку или лицом в подушку

Привычка спать на боку или лицом в подушку также вредит коже лица, шеи и декольте. В молодом возрасте буквально через час после такого сна морщинки расправляются, а вот уже в более зрелом возрасте, чтобы избавиться от заломов и морщин, потребуются услуги косметолога. Поэтому попробуйте научиться спать на спине. Так же важно и качество сна. После полноценного ночного сна кожа лица сияет свежестью и здоровьем!