Полный антисекс! Шесть предметов гардероба, которые не нравятся мужчинам
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Прежде чем мы назовем худшие предметы гардероба, давайте определимся: каждая женщина одевается в первую очередь для себя. Но на войне, как говорится, как на войне, и если вы решили выйти на охоту и заарканить того красавчика, то можно отложить удобную толстовку оверсайз и трендовые джинсы с высокой талией до лучших времен и прислушаться к нашим советам.
Ах, как приятно облачиться прохладным летним вечером в ту серо-голубую толстовку оверсайз и закатать рукава, ведь в ней не холодно, а еще не нужно постоянно втягивать живот. Но мужчины не любят такую одежду, причем речь идет о всех вещах свободного кроя. Но мы, девочки, всегда найдем выход, чтобы угодить любимому и не потерять себя: сочетайте объемную толстовку с мини-юбкой. Если вы любите надевать просторную рубашку, то не нужно ее застегивать, просто завяжите концы на поясе, а вовнутрь наденьте красивый топ.
Еще одна суперудобная вещь, которую терпеть не могут мужчины. Оказывается, у них этот предмет гардероба вызывает ассоциации с рабочей или детской одеждой, которая никак не вяжется с образом взрослой самодостаточной женщины. Интересно получается, а вот увидеть любимую в латексном комбинезоне после долгого рабочего дня мужчины не отказались бы. Ну и где логика?
Во-первых, эта одежда сразу же подчеркивает все недостатки фигуры — от пышных форм до излишней худобы. Во-вторых, опять вернемся к ассоциативному мышлению сильного пола. Мужчины считают, что лосины и легинсы — это спортивная одежда и ее лучше не носить за пределами фитнес-клуба.
Как же красиво выглядят модели на подиуме, которые идут гордым шагом, подкидывая стройными ножками подолы легких платьев-макси. Почему же и эта одежда в черном списке у мужчин? Все дело в щиколотках, эта часть тела провоцировала в мужчинах бурю эмоций еще во времена Вольтера, удивительно, но и сейчас ничего не изменилось.
Эта обувь смотрится хорошо лишь на страницах глянцевых журналов, когда ее демонстрируют модели. При этом без фотошопа, конечно, не обходится. В обычной жизни такие сандалии мало того, что укорачивают ногу, так еще визуально увеличивают размер стопы в несколько раз.
Кстати, шорты тоже можно отнести к этой категории. Мужчинам остромодные mom jeans не нравятся. Якобы высокая талия увеличивает пятую точку, а попа, как у Ким Кардашьян, не всем приходится по вкусу.