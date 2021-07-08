Полный антисекс! Шесть предметов гардероба, которые не нравятся мужчинам

Прежде чем мы назовем худшие предметы гардероба, давайте определимся: каждая женщина одевается в первую очередь для себя. Но на войне, как говорится, как на войне, и если вы решили выйти на охоту и заарканить того красавчика, то можно отложить удобную толстовку оверсайз и трендовые джинсы с высокой талией до лучших времен и прислушаться к нашим советам.

Ведь как говорил Дейл Карнеги: «Лично я люблю клубнику со сливками, но, когда иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба».