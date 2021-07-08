Чт, 8.07.2021
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Страсти накаляются: как ужиться с партнером, если у вас разные темпераменты

Счастливая пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

О том, что бывает, когда сходятся лед и пламень, писал еще классик. В вашей паре ты фонтанируешь эмоциями, а партнер больше напоминает унылого палтуса? Или, наоборот, ты уравновешенна, а он похож на вулкан? Проблемы, в том числе в постели, в этом случае неизбежны, уверяет «Лиза».

Противоположности действительно часто притягиваются, и ваша связь с партнером, возможно, как раз и возникла благодаря тому, что вы дополняете и оттеняете друг друга. Один из вас всегда способен мобилизоваться и быстро решить проблему, а второй, более «медленный», может успокоить и привести в норму разбушевавшиеся эмоции «взрывной» половинки.

Именно разница характеров дает вам возможность жонглировать домашними и семейными обязанностями, и каждый выполняет ту часть дел, которая дается ему легче. Однако такая слаженность проявляется обычно либо при большом количестве задач (например, при сборах в отпуск), которые обязательно нужно решить в короткий срок, либо в каких-то кризисных ситуациях. В мирное же время особенности темперамента друг друга могут вызывать раздражение и приводить к постоянным мелким стычкам.

И если в быту достичь компромисса еще как-то можно (тут спектр варьируется от четкого разделения дел или графика уборки до разгильдяйского «кому грязно, тот пусть и убирает»), то в сексе такая «разница температур» может превратиться в системную проблему и в итоге вообще убить любое желание совместно проводить время в спальне. Что же делать?

Ты Венера, я Юпитер

 
Несовместимость в сексе из-за разности темпераментов — не приговор, хотя и проблема. И первый шаг на пути ее решения — собственно, эту проблему признать. Вы с партнером точно в «зоне риска», если:

у вас очень разный сексуальный опыт: например, ты поздно начала встречаться с мальчиками, любишь долгие конфетно-букетные периоды и имеешь в анамнезе не больше 5-7 романов, закончившихся постелью, а твой партнер — ловелас со школьной скамьи и даже не помнит имен большинства своих «побед»;

у вас разное понимание «правильного» количества секса — один из вас и спустя год после начала отношений готов в любое время суток, а второй согласен не больше, чем пару раз в неделю, и то в соответствующем настроении;
у вас не получается откровенно обсуждать свои желания — кто-то обязательно дико стесняется называть вещи своими именами, а кто-то придерживает язык за зубами, опасаясь шокировать партнера. Поэтому о сексе в вашем доме говорить вообще не принято;
ваш сексуальный «культурный код» сильно отличается — ты обожала в юности любовные романы в бумажных обложках, где все описывается туманно и романтично, а он до сих пор любит фильмы для взрослых с максимальной детализацией процесса (или наоборот).
 
Страх отказа
 
Долгие годы было принято считать, что секс всегда больше нужен мужчине, а у женщин есть универсальная отговорка по поводу больной головы. Разумеется, это не так — во множестве пар именно женщина является более темпераментной и сексуально активной, особенно если речь идет о парах старше 40 лет. Совершенно неважно, однако, кто из партнеров является «сексуальным локомотивом» — натыкаясь на частое отсутствие обоюдного желания, он рано или поздно начинает ощущать устойчивый страх отказа.

Конечно, это ведет к более редкому проявлению инициативы, и вовсе не потому, что бывший инициатор больше не любит или не хочет своего более холодного партнера — нет, ему просто очень неприятно чувствовать себя отвергнутым. В итоге пара не просто перестает заниматься сексом, но и погружается в достаточно мрачные думы о перспективах своих отношений и подозрения относительно неверности своей второй половинки.

Песнь льда и пламени

Как известно, самая крепкая основа любых отношений — компромисс. В сексе при разнице темпераментов партнеров этот инструмент также универсален. Что можно сделать, если вы оба твердо решили не сдаваться и привести ваши отношения к устраивающей обоих «температуре»?

Примите данность, что спонтанный секс — скорее всего, не ваша история. Все эти киношные кадры, где герои смотрят друг на друга пару секунд и принимаются бешено срывать одежду, сняты не про вас, и ничего страшного, такое бывает. Вам нужно готовиться к сексу, чтобы он получился хорошим, чутко реагировать на состояние и настроение партнера и вообще взаимно развивать эмпатию.

Заведите ритуалы, сигнализирующие о готовности более холодного партнера к сексу. Без четкого обозначения, что сегодня тот самый «день икс», активный партнер будет опасаться отказа, а пассивный — чувствовать себя виноватым за то, что от него чего-то хотят, а он не готов это дать прямо сейчас. Таким сигналом к сексу может стать определенное блюдо, поданное на ужин, красивое белье или игривая переписка в мессенджере.
 
Найдите свой ритм. Нет каких-то единых канонов, предписывающих заниматься сексом строго перед сном, особенно если более пассивный партнер еще и живет обычно в режиме «жаворонка». Утро выходного дня, когда никуда не надо спешить, или обеденный перерыв, когда вы оба имеете возможность вернуться домой, а дети в школе, или просто уикенд, который вы можете время от времени позволить себе провести вне дома — главное, чтобы в это время вы оба были активны и настроены друг на друга.
 
Укрепляйте основу отношений. Любой секс будет хорошим, если между вами развиты другие виды близости: эмоциональная, интелектуальная, духовная. Дружба между партнерами тоже повышает в паре уровень доверия и делает секс менее стрессовым, даже если с ним изначально не все гладко. Частые прикосновения друг к другу, ласковые прозвища и общее хобби также сблизят вас с партнером и позволят чувствовать себя в сексе свободнее.
 
Не по возрасту
 
Человеческие жизненные биоритмы устроены не совсем справедливо: женщины после 35-40 лет только начинают по-настоящему раскрывать свою сексуальность, а мужчины к этому возрасту, наоборот, либо более сдержанно относятся к сексу в принципе, либо их начинает подводить физиология.

Если ты чувствуешь, что наконец созрела для экспериментов и наслаждений, а твой партнер все больше смущается и начинает избегать и близости, и разговоров о ней — не впадай в отчаяние и не устраивай ему сцен, упрекая в охлаждении или неверности. Секс с возрастом меняется, и это тоже нормально.

Вам вместе стоит поискать новые стимулы, способные оживить желание, наведаться в секс-шоп, выделять больше времени на то, чтобы побыть вдвоем, ни на что не отвлекаясь (и в это время не обязательно заниматься сексом, можно просто быть рядом и концентрироваться друг на друге, а не на детях или собственных смартфонах). Более точно подобрать способы, подходящие конкретно вашей паре, может помочь сексолог или семейный психолог.

«Не совпадаем»

На отношения в паре влияет не только темперамент партнеров, но и другие виды несовместимости, которые ты можешь ошибочно принимать за сексуальную. Проблемы могут возникать так же, если вы:

Интроверт и экстраверт

Хотя многие психологи считают, что именно такие партнеры лучше уживаются друг с другом, один из вас может постоянно обижаться на нежелание другого выйти с ним в свет и упрекать «ты что, меня стесняешься?», а второй — тихо мечтать, чтобы его просто перестали дергать и оставили в одиночестве хотя бы на несколько часов.

Что делать: принять, что вы разные, и иногда нужно не подстраиваться друг под друга, а просто дать партнеру пожить в своем ритме. Ты проводишь вечер пятницы с друзьями, он наслаждается тишиной в квартире, а утром в субботу вы по-настоящему рады проснуться вместе.

Сова и жаворонок

Нет повести печальнее на свете — ты мечтаешь, чтобы тебя будили в шесть утра нежными поцелуями, а партнер со стоном натягивает на голову подушку, но зато превращается в настоящего тигра ближе к полуночи.

Что делать: выбрать время в течение дня, когда вы оба на пике активности, и проводить его вместе, когда есть возможность. И обязательно давать друг другу выспаться хотя бы один выходной в неделю.

Ученик и учитель

Если вы заведомо из разных социальных кругов, то интеллектуальное превосходство одного неизбежно: после долгого рабочего дня ты мечтаешь посмотреть какой-нибудь комедийный сериал, а твой партнер предлагает пересмотреть «Гамлета» в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Какой уж тут секс после этого!

Что делать: отношения — это постоянный обмен, в том числе и культурный. Главное, не указывать партнеру на его ошибки, а искренне делиться с ним чем-то новым.


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