Страсти накаляются: как ужиться с партнером, если у вас разные темпераменты

Конечно, это ведет к более редкому проявлению инициативы, и вовсе не потому, что бывший инициатор больше не любит или не хочет своего более холодного партнера — нет, ему просто очень неприятно чувствовать себя отвергнутым. В итоге пара не просто перестает заниматься сексом, но и погружается в достаточно мрачные думы о перспективах своих отношений и подозрения относительно неверности своей второй половинки.

Песнь льда и пламени

Как известно, самая крепкая основа любых отношений — компромисс. В сексе при разнице темпераментов партнеров этот инструмент также универсален. Что можно сделать, если вы оба твердо решили не сдаваться и привести ваши отношения к устраивающей обоих «температуре»?

Примите данность, что спонтанный секс — скорее всего, не ваша история. Все эти киношные кадры, где герои смотрят друг на друга пару секунд и принимаются бешено срывать одежду, сняты не про вас, и ничего страшного, такое бывает. Вам нужно готовиться к сексу, чтобы он получился хорошим, чутко реагировать на состояние и настроение партнера и вообще взаимно развивать эмпатию.

Заведите ритуалы, сигнализирующие о готовности более холодного партнера к сексу. Без четкого обозначения, что сегодня тот самый «день икс», активный партнер будет опасаться отказа, а пассивный — чувствовать себя виноватым за то, что от него чего-то хотят, а он не готов это дать прямо сейчас. Таким сигналом к сексу может стать определенное блюдо, поданное на ужин, красивое белье или игривая переписка в мессенджере.

Найдите свой ритм. Нет каких-то единых канонов, предписывающих заниматься сексом строго перед сном, особенно если более пассивный партнер еще и живет обычно в режиме «жаворонка». Утро выходного дня, когда никуда не надо спешить, или обеденный перерыв, когда вы оба имеете возможность вернуться домой, а дети в школе, или просто уикенд, который вы можете время от времени позволить себе провести вне дома — главное, чтобы в это время вы оба были активны и настроены друг на друга.

Укрепляйте основу отношений. Любой секс будет хорошим, если между вами развиты другие виды близости: эмоциональная, интелектуальная, духовная. Дружба между партнерами тоже повышает в паре уровень доверия и делает секс менее стрессовым, даже если с ним изначально не все гладко. Частые прикосновения друг к другу, ласковые прозвища и общее хобби также сблизят вас с партнером и позволят чувствовать себя в сексе свободнее.

Не по возрасту

Человеческие жизненные биоритмы устроены не совсем справедливо: женщины после 35-40 лет только начинают по-настоящему раскрывать свою сексуальность, а мужчины к этому возрасту, наоборот, либо более сдержанно относятся к сексу в принципе, либо их начинает подводить физиология.