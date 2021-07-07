Дорогая, голова болит: шесть причин, почему он к вам сексуально охладел

Нас, женщин, с детства учат измерять свою значимость для мира сексуальной привлекательностью в глазах мужчин. Поэтому когда какой-нибудь постельный гигант Вася начинает призывать нас в свои султанские покои всего раз в неделю, когда раньше было каждый день, мы начинаем сомневаться в себе:

Ой, а что случилось? Я потолстела? Подурнела? Постарела? Как же быть?

Однако пора избавляться от этой жертвенной тенденции обвинять себя во всем и вся, девочки. Часто снижение влечения в паре — это нормально. О причинах такого поведения поговорим с нашим экспертом, клиническим психологом и психоаналитиком Анной Ластовецкой.

Он устал от того секс-марафона, через который вы прошли в период влюбленности

После периода страстной горячки, паре всегда нужен период, чтобы стабилизироваться. В начале отношений секса всегда очень много, это нормальный природный механизм. Потом темп и частота интимных отношений несколько снижается — это тоже нормально.

Он испугался, что стал слишком зависим от вас

Мужчины иногда замыкаются в себе, когда замечают в себе чрезмерную помешанность на женщине и ощущают себя из-за этого слишком уязвимыми. В этом случае нужно дать ему немножко подумать. Не надо приставать, лезть, преданно заглядывать ему в глаза. Просто займитесь своими делами.

Самое главное в этот опасный момент — не давить на него, потому что иначе начнется сопротивление.

Он проходит период отдаления

У большинства пар после периода влюбленности наступает период мужского охлаждения. Часто в это время женщина уже прилипла к мужчине всем сердцем, а мужчина только начинает задумываться: а есть ли там любовь?

Он успел спустить сексуальный пар и прикидывает:

а мне вообще нужна эта женщина? Что еще, кроме секса, она может мне дать?

В этот момент главное — не пилить мужчину, не приставать, не бегать за ним собачкой. Отстаньте от него. Если липнуть как банный лист, ничего хорошего из этого не получится.

У него появилась другая

В этом случае все выглядит иначе. Мужчина себя ведет иначе и относится к вам хуже. Если вы подозреваете, что у него появилась еще одна женщина, весь театр пора сворачивать. Тут не помогут ни чулки, ни ролевые игры. Спросите прямо. Сформулируйте вопрос четко, конкретно и тактично. А если мужчина не отвечает, уходите «в танк». Скажите себе: я жду неделю.

И если за неделю он не проявился или все стало только хуже, можно называть себя свободной девушкой. А вот бегать за ним не надо. Это ни к чему хорошему не приводит.

Вы устали от рутины

Да, если вы в браке уже некоторое время и вас утомили дети и сковородки, сексуальная жизнь может угаснуть. Берите мужа и уезжайте куда-нибудь в другую обстановку. Отдать детей и оставаться на несколько дней вдвоем — это тоже хорошая идея. Только в эти дни важно не просто валяться на кровати вместе и отсыпаться, а привнести в отношения романтику.

Вы забыли, как это — любить себя

Многие мужчины жалуются, что уставшие женщины часто появляются дома в непрезентабельном виде: ходят в халате, носят некрасивое белье. Здесь важно в первую очередь позаботиться не о нем, а о себе.

Вы же не загнанная лошадь, чтобы и работать, и уроки с ребенком делать, и мужчину потом ублажать. Основная задача женщины — всегда быть в ресурсе. Чтобы отдыхать, хотите в спа-салон, центр красоты, спортзал. Лежать и отдыхать дома как следует у женщины редко получается. Сразу появляются дела.

Итог

Когда женщина в ресурсе, все тип-топ. Не будет ни срывов, ни нервов, ни плохих настроений, ни проблем в сексе. Тогда и романтику в отношения будет добавлять проще. Градус романтики в отношениях нужно регулировать: упал — повышаем.

И почаще оставляйте мужчин в покое. У них тоже бывают грустные периоды, когда они ничего не хотят, не могут и страдают от своих заморочек. Это их внутренняя жизнь и к вам она отношения не имеет.