Чт, 8.07.2021
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Одежда как инвестиция: восемь вещей в твоем гардеробе, которые должны стоить дорого

ФОТО: Shutterstock

Если на твоих счетах нет сумм с шестизначными цифрами, это не значит, что ты не можешь стать инвестором. Просто инвестировать нужно не в карибскую недвижимость, а в одежду — ту, что будешь носить много, долго и с удовольствием, пишет «Лиза».

Прямые брюки

Первыми в списке обязательных дорогих вещей обязаны быть брюки с классической талией и прямым кроем. Они никогда не выйдут из моды. Если отсмотреть коллекции всех брендов, и то, что закупают байеры по всему миру, такие брюки присутствуют везде: от Зары до Brunello Cucinelli и LORO PIANA.

Но при этом в любой вещи очень важно смотреть на обработку ткани: не на то, как внешне выглядит вещь, а на то, как выглядит ее изнаночная сторона. Качественная вещь, которую можно передать по наследству и которая действительно никогда не выйдет из моды — это вещь, имеющая лицо с изнанки.

В основном это касается швов, потому что оверлок расползается, при стирке и носке вещь теряет свою форму, но окантованные и хорошо обработанные швы будут сохранять нужную форму намного дольше. Сюда входят не только брюки, но и классические рубашки, а также рубашки с удлинёнными манжетами.

Черное платье

Абсолютно никогда не выйдет из моды так называемое маленькое черное платье. На самом деле платье, которое идеально садится на любые типы фигур — скроенное по косой. Оно скроет все недостатки, поэтому в нем можно посетить любое мероприятие: свадьбу, выпускной, день рождения, свидание, ужин с друзьями. В любом месте оно будет актуально. Ну и, конечно, основа данной вещи в гардеробе — это классический цвет, нюдовый, черный или красный.

Классический пиджак

Инвестировать не только можно, а даже нужно в двубортные классические пиджаки. Это всегда актуальная и востребованная вещь в гардеробе любой девушки. Если рассматривать летний вариант, то это должен быть лен, если зимний — твид.

Причем, именно льняной двубортный пиджак — та вещь, который подойдет абсолютно всем. И маме троих детей, чтобы выйти на прогулку, быстро накинув его на футболку, и бизнес-леди, которая спешит на встречу с партнерами, чтобы обсудить многомиллионную сделку. Хорошие пиджаки из качественной ткани и первоклассного кроя всегда будут в тренде.

Юбка-карандаш

Не те ужасно сшитые юбки, в которых невозможно сделать нормальный шаг, а классические, с посадкой «дольче энд габбана». Я их так называю, потому что именно их фирменный пошив садится на фигуру определенным образом. В них присутствуют скрытые вытачки, которые позволяют свободно передвигаться, чувствуя себя комфортно.

И, кстати, огромное и очень важное достоинство юбки такого кроя: имея любую фигуру, ты в ней выглядишь как Моника Беллуччи.

Что касается материала, то это может быть качественный смесовый хлопок или трикотаж. Носить такую юбку получится и под каблук, и без него. В зависимости от того, с чем ее сочетать, она может быть актуальна в любом месте: на светском мероприятии, в офисе, на свидании.

Плиссированная (и не только) юбка

Что общего у таких юбок «три четверти», скроенных по косой или плиссированных? Они имеют цикличность в моде.

В целом, если обратиться к истории, можно заметить закономерность в любом из стилей: есть тренды, которые появляются и зажигают публику, а есть классические вещи, немного уходящие на задний план, но всегда остающиеся актуальными. Как раз вышеупомянутые типы юбок по очереди будут в моде, в зависимости от трендов сезона. Их можно купить, положить в шкаф и знать, что они окажутся актуальны в сочетании с топами, свитерами и рубашками.

Кашемировое пальто

Прямые пальто из кашемира — несменная классика, которая будет передаваться из поколения в поколение. Беспроигрышные варианты расцветок: кэмел, синий и черный. Уже несколько лет тренд «пальто под кроссовки» пользуется спросом у разных поколений, что еще раз подтверждает бесспорную универсальность и актуальность данной вещи. Да, кашемир стоит дорого, но пальто высокого качества прослужит долгие годы.

Бежевый тренч

Классический английский тренч в цвете кэмел есть у всех производителей: от демократичного Mango до Burbеrry и Louis Vuitton. Среди брендов, имеющих мировую славу, нет ни одного, который не выпустил бы такой, потому что это вещь на века. Он защищает от непогоды и хорошо сидит на фигуре любого типа, подчеркивая ее и в то же время скрывая недостатки (если они, конечно, присутствуют). Тренч можно сочетать и с костюмом, и с платьем, в качестве верхнего слоя одежды.

Базовая футболка

Как бы просто это ни звучало, одним из главных предметов твоего гардероба является обыкновенная футболка. Это та вещь, которая находится в топе самых востребованных товаров любого бренда из-за своей универсальности. При этом действительно качественные футболки могут служить от 5 до 15 лет — это проверено опытным путем. Значение имеет сырье, из которого изготовлен хлопок, и то, как он покроен.

Качественная футболка — вполне себе инвестиция. Лично я считаю, что лучше купить одну за 300 евро, чем десять абы каких за 10 евро. Хотя это, конечно, не отменяет того факта, что футболка за 10 евро тоже может быть качественной.


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