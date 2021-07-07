Одежда как инвестиция: восемь вещей в твоем гардеробе, которые должны стоить дорого

Прямые брюки

Первыми в списке обязательных дорогих вещей обязаны быть брюки с классической талией и прямым кроем. Они никогда не выйдут из моды. Если отсмотреть коллекции всех брендов, и то, что закупают байеры по всему миру, такие брюки присутствуют везде: от Зары до Brunello Cucinelli и LORO PIANA.

Но при этом в любой вещи очень важно смотреть на обработку ткани: не на то, как внешне выглядит вещь, а на то, как выглядит ее изнаночная сторона. Качественная вещь, которую можно передать по наследству и которая действительно никогда не выйдет из моды — это вещь, имеющая лицо с изнанки.

В основном это касается швов, потому что оверлок расползается, при стирке и носке вещь теряет свою форму, но окантованные и хорошо обработанные швы будут сохранять нужную форму намного дольше. Сюда входят не только брюки, но и классические рубашки, а также рубашки с удлинёнными манжетами.

Черное платье

Абсолютно никогда не выйдет из моды так называемое маленькое черное платье. На самом деле платье, которое идеально садится на любые типы фигур — скроенное по косой. Оно скроет все недостатки, поэтому в нем можно посетить любое мероприятие: свадьбу, выпускной, день рождения, свидание, ужин с друзьями. В любом месте оно будет актуально. Ну и, конечно, основа данной вещи в гардеробе — это классический цвет, нюдовый, черный или красный.

Классический пиджак

Инвестировать не только можно, а даже нужно в двубортные классические пиджаки. Это всегда актуальная и востребованная вещь в гардеробе любой девушки. Если рассматривать летний вариант, то это должен быть лен, если зимний — твид.

Причем, именно льняной двубортный пиджак — та вещь, который подойдет абсолютно всем. И маме троих детей, чтобы выйти на прогулку, быстро накинув его на футболку, и бизнес-леди, которая спешит на встречу с партнерами, чтобы обсудить многомиллионную сделку. Хорошие пиджаки из качественной ткани и первоклассного кроя всегда будут в тренде.

Юбка-карандаш

Не те ужасно сшитые юбки, в которых невозможно сделать нормальный шаг, а классические, с посадкой «дольче энд габбана». Я их так называю, потому что именно их фирменный пошив садится на фигуру определенным образом. В них присутствуют скрытые вытачки, которые позволяют свободно передвигаться, чувствуя себя комфортно.

И, кстати, огромное и очень важное достоинство юбки такого кроя: имея любую фигуру, ты в ней выглядишь как Моника Беллуччи.