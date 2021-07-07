Чт, 8.07.2021
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Правда или миф: помогают ли масла для роста волос и как бороться с их выпадением

Волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Большую популярность у любителей ухаживать за своими волосами заслужили различные масла. Считается, что некоторые из них могут предотвратить облысение, бороться с выпадением и увеличить скорость роста волос. Юлия Галямова, трихолог, доктор медицинских наук, член европейской академии дерматовенерологии развеяла распространенный миф, однако не стала отрицать полезных свойств знаменитых средств.

Как действуют масла для волос?

«Если мы говорим о популярном в прошлом репейном масле, то никаким лечебным эффектом оно не обладает. Так как у масла плотная структура, то проникнуть внутрь волосяного сосочка, минуя эпидермо-дермальный слой, оно не может. Косвенно масло может улучшить структуру кожи волосистой части головы за счет определенного увлажнения, но оказать лечебное воздействие при выпадении оно не способно», — поделилась своим мнением трихолог.

Какие вещества способны оказать лечебное воздействие на волосы?

Юлия Гилямова также рассказала о том, что есть вещества, которые все-таки могут проникнуть в кожу и оказать лечебное воздействие.

“Это могут быть жидкие средства, в составе которых находятся лекарственные вещества с очень низкой молекулярной массой и с очень простой структурой, как правило, это лекарственные средства, специально синтезированные для того, чтобы они проникли через эпидермо-дермальный барьер и достигали волосяного сосочка, но это могут быть и более простые структуры, такие как аминокислоты, различные витамины, например, никотиновая кислота», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что кожа создает своеобразный барьер с внешним миром и препятствует проникновению различных веществ, в том числе аллергенов. Самый верхний слой кожи достаточно плотный, он состоит из роговых чешуек, которые лежат плотно друг к другу слоями и между ними находится липидная прослойка — именно поэтому проникнуть через эту структуру достаточно сложно, пишет Пятый канал.


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