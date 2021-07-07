Правда или миф: помогают ли масла для роста волос и как бороться с их выпадением

Как действуют масла для волос?

«Если мы говорим о популярном в прошлом репейном масле, то никаким лечебным эффектом оно не обладает. Так как у масла плотная структура, то проникнуть внутрь волосяного сосочка, минуя эпидермо-дермальный слой, оно не может. Косвенно масло может улучшить структуру кожи волосистой части головы за счет определенного увлажнения, но оказать лечебное воздействие при выпадении оно не способно», — поделилась своим мнением трихолог.

Какие вещества способны оказать лечебное воздействие на волосы?

Юлия Гилямова также рассказала о том, что есть вещества, которые все-таки могут проникнуть в кожу и оказать лечебное воздействие.

“Это могут быть жидкие средства, в составе которых находятся лекарственные вещества с очень низкой молекулярной массой и с очень простой структурой, как правило, это лекарственные средства, специально синтезированные для того, чтобы они проникли через эпидермо-дермальный барьер и достигали волосяного сосочка, но это могут быть и более простые структуры, такие как аминокислоты, различные витамины, например, никотиновая кислота», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что кожа создает своеобразный барьер с внешним миром и препятствует проникновению различных веществ, в том числе аллергенов. Самый верхний слой кожи достаточно плотный, он состоит из роговых чешуек, которые лежат плотно друг к другу слоями и между ними находится липидная прослойка — именно поэтому проникнуть через эту структуру достаточно сложно, пишет Пятый канал.



