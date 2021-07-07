Какие семьи создадут представители разных знаков Зодиака

Жены-овны легко влюбляются, но и также быстро остывают, при этом если влюбятся по-настоящему, то это навсегда. Они амбициозны, двигают мужчин к успеху. С ними нужно общаться внимательно, ведь они склонны обижаться на грубость и невнимание к себе.

Мужья-овны становятся мудры только после 30 лет, при этом они общительны и привлекательны. Они возвышают своих жен и практически не критикуют их.

Жены-тельцы обладают легким, но при этом практичным характером. Они будут дарить мужу заботу, уют, но требовать в ответ от мужчины материальное и моральное удовлетворение. С ними тяжело развестись и поссориться, только если они сами этого не захотят.

Мужьям-тельцам важнее брак, чем просто успех в любви. Они хорошие и верные мужья, настоящие хозяева. Одновременно с этим немногословны и подозрительны.

Жены-близнецы изобретательны и женственны, для них на первом месте красота и любовь и только на втором — дом. Ради детей они способны погасить свои эмоции. Они требовательны к финансовой части отношений. Могут показаться легкомысленными, но это далеко не так.

Мужья-близнецы живут под девизом «любовь-игра». Они любят флиртовать, интересны в общении, могут завести роман на стороне, но физическая измена для них просто смена впечатлений, в отличии от духовной, так как они очень привязаны к своим женам.

Жены-раки идеальные мамы и жены. Они верные, отличные домохозяйки и страстные любовницы. Зачастую любят детей больше, чем мужа. Женщины-раки ревнивые особы, при этом они обаятельны и интересны в общении.

Для мужей-раков жизнь не имеет смысла без любви. Они полностью отдаются страсти и чувствам. Жены вдохновляют их на работу и большие заработки, которые они всегда несут в дом.

Жены-львы привлекательны и сексуальны. Они хорошие хозяйки, но требуют к себе много внимания, общительны и отлично воспитывают не только своих детей, но и мужей.

Мужья-львы романтичны, но жаждут от жены обожания. Способны на щедрые подарки. Они не домоседы и легко могут променять домашний уют на шумную компанию, что часто и делают.

У жен-дев преобладает разум над чувствами. Они хорошие и экономные хозяйки, заботятся о своем здоровье и чистоте дома, внимательны ко всем членам семьи.

Мужья-девы двойственны и противоречивы, сочетают в себе холодность и сентиментальность. Они не любят критику. Оптимистичны и часто обожествляют своих жен. Если они встречают свою идеальную половинку, то отдаются семье без остатка.

Жены-весы сентиментальны, женственны и любят, когда их превозносят. Если этого не происходит, то у них может развиться депрессия. Также они ревнивы. На первое место ставят уют, и только на второе — любовь.