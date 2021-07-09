Четыре совета, как вернуть романтику в отношениях
Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте сами действовать, а не ждать каких-то действий от любимого человека, советует «Сегодня».
Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте сами действовать, а не ждать каких-то действий от любимого человека, советует «Сегодня».
Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте действовать:
Психолог советует вам поиграть с собой в игру: включите фантазию – представьте, что это не ваш муж и бытовые обязанности, а человек, которого вам хочется увлечь. Что вы сделаете для того, чтобы ваши отношения стали легкими и кайфовыми?