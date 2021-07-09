Пт, 9.07.2021
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Четыре совета, как вернуть романтику в отношениях

Счастливая пара. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте сами действовать, а не ждать каких-то действий от любимого человека, советует «Сегодня».

Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте действовать:

  1. Вернитесь в прошлое. Вспомните, что вы делали в «конфетно-букетный» период, что обсуждали, чем занимались – не только же готовили и убирали? Вернитесь к этому.
  2. Определите, что еще вы хотите получить от отношений.
  3. Распределение бытовых забот. Быт – это прекрасно, когда вы чувствуете нежность и ужасно, когда натыкаетесь на него в доме. Спросите себя, что вас раздражает в партнере, кроме быта. Ведь быт может приносить удовольствие, если вы все делаете вместе.
  4. Спросите себя: «За что вы боретесь в отношениях с партнером?» Именно от этого следует избавиться и тогда вы замените бытовые вещи на интересную жизнь.

Психолог советует вам поиграть с собой в игру: включите фантазию – представьте, что это не ваш муж и бытовые обязанности, а человек, которого вам хочется увлечь. Что вы сделаете для того, чтобы ваши отношения стали легкими и кайфовыми?

 

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