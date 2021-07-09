Восемь способов сделать молодой картофель невероятно изысканным

Продолжаем наслаждаться сезоном молодого картофеля. Из старой картошки можно приготовить вкуснейшие зразы, а вот к молодой нужен особый подход. Творческий. Например, запечь его с грибами и сыром, приготовить к нему лимонный соус или густой соус из сливочного сыра и рыбы.

Салат с морепродуктами и картофелем

Ингредиенты

500 г морского коктейля (ассорти из морепродуктов)

3 шт. молодого картофеля среднего размера

120 г салатного микса

18 зеленых оливок

16 шт. помидоров черри

1 красная луковица

Оливковое масло, сок лимона, соль по вкусу

Способ приготовления

Картофель хорошо промыть, нарезать дольками и запечь в духовке с щепоткой соли, паприкой и каплей оливкового масла.

Промыть и просушить салатный микс. Помидоры нарезать и слегка посолить. Лук нарезать полукольцами.

Морской коктейль обсушить на бумажных полотенцах. Оливки нарезать.

Смешать все ингредиенты, кроме картофеля и коктейля. Заправить оливковым маслом и лимонным соком.

Разложить салат по тарелкам, добавить картофель и морепродукты.

Картофель с творогом

Ингредиенты

1 кг картофеля

500 г творога

4 ст. л. сметаны

2 зубчика чеснока

укроп, соль, перец по вкусу

Способ приготовления

Картофель тщательно промыть, сделать сверху крестообразный надрез. Завернуть картофель в фольгу и запечь в течение 40-50 минут при температуре 180 градусов.

Готовый картофель раскрыть, посолить, поперчить по вкусу и снова отправить в духовку. Запекать еще 10 минут.

В творог добавить чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец по вкусу. Туда же – измельченный укроп и все перемешать.

Достать картофель и в каждый разрез разложить творог и украсить зеленью.

Картофель в сливочно-лимонном соусе

Ингредиенты

Молодой картофель – 650-700 г

Сливочное масло – 150 г

Сок лимона – 2 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец черный молотый, зелень – по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварить в течение 8-10 минут. Слить воду и вернуть на огонь на 30 секунд.

Сливочное масло растопить в сотейнике. Снять с огня и смешать с лимонным соком.

Выложить картофель на противень, смазать лимонным маслом, посыпать солью с перцем и перемешать.

Запекать 10-15 минут при температуре 190 градусов. Перед подачей посыпьте зеленью.

Картофель с сыром и рыбой

Ингредиенты

Картофель – 8 шт.

Сливочное масло – 100 г

Творожный сыр – 100 г

Красная рыба соленая – 50-70 г

Гранулированный чеснок, паприка, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Картофель отварить в кожуре. Остудить и немного придавить сверху.

Выложить на каждую сливочное масло, посолить, добавить специи.

Запекать 10 минут при температуре 180 градусов.

Измельчить рыбу, смешать с сыром. Когда картофель немного остынет, украсить его полученной смесью.

Картофельный салат с йогуртовой заправкой

Ингредиенты

Картофель запеченный или отварной – 400 г

Бекон сырокопченый – 100 г

Оливки – 1 банка

Лук красный – 1 шт.

Для заправки

Йогурт натуральный – 100 г

Базилик и петрушка – 4-6 веточек

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст. л.

Сок лимонный – по вкусу

Способ приготовления