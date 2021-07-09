Восемь способов сделать молодой картофель невероятно изысканным

Картофель очистить от кожуры и нарезать на небольшие кусочки.
Добавить лук, нарезанный перьями.
Всыпать оливки, разрезанные на половинки.
В блендер сложить листья базилика и петрушки, добавить лимонный сок и оливковое масло, измельчить.
Добавить йогурт и соль по вкусу.
Добавить соус в салат и перемешать.
Выложить салат на блюдо, сверху добавить ломтики бекона.
Картофельный пирог с луком
100 г холодного сливочного масла
Яичный белок с небольшим количеством воды для смазки пирога
4-5 средних картофелин, помыть, но не чистить
1/2 красной луковицы, тонко порезанной на сегменты
1/2 чашки тертого пармезана
2 ст. л. сливочного масла
Несколько веточек тимьяна
Для теста смешать в миске муку с солью. Добавить порезанное кубиками сливочное масло и руками перетереть масло с мукой, пока у вас не получится крошка размером с горошину.
В другой миске смешать йогурт, лимонный сок и ледяную воду. Добавить в мучную смесь и опять руками соединить все вместе. Долго мешать не нужно.
Закрыть пленкой и убрать в холодильник на час.
Картофель нарезать кружками, положить в кастрюлю с холодной водой. Довести до кипения и варить на среднем огне около пяти минут. Воду слить.
Подсушить картофель на разделочной доске или большой тарелке.
Нагреть духовку до 180 градусов.
Достать тесто из холодильника. Выложить его на присыпанный мукой стол и раскатать в лепешку 25-28 см в диаметре. С помощью скалки аккуратно перенести тесто на противень, накрытый бумагой для выпечки.
На середину теста выложить пармезан, оставив свободными по 5-6 см с краев теста. Выложить на сыр кружочки картофеля, промокнув лишнюю влагу с помощью бумажного полотенца.
На картофель положить размягченное сливочное масло. Завернуть края теста на картофель, чтобы у вас получился открытый квадрат.
Смазать края теста смесью белка с водой. Посыпать пирог крупной морской солью (важно не переусердствовать: пармезан – достаточно соленый), положить веточки тимьяна и выложить сверху лук.
Запекать 30-40 минут или пока тесто не станет красивого золотистого цвета. Готовый пирог можно посыпать петрушкой или кинзой.
Картофельно-грибная запеканка с сыром
500 г картофеля, тонко нарезанного
2 дольки чеснока и 2 ст. л. растительного масла
Нагреть духовку 210 градусов, смазать маслом форму для запеканки.
Смешать нарезанный картофель, молоко, вино, соль и перец.
Вскипятить в кастрюле и варить, помешивая, пока готовятся грибы.
Нагреть масло и обжарить чеснок, затем добавить грибы и готовить примерно три минуты, помешивая.
Затем соединить грибы с картофелем и молоком и вылить все в форму. Запекать 35-45 минут. Через 15-20 минут от начала приготовления посыпать запеканку тертым сыром.
Жареный молодой картофель с лисичками
500 г молодого мелкого картофеля
2 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. сливочного масла
Картофель хорошо помыть с помощью щетки.
Отварить в подсоленной воде до полуготовности, около 8 минут. Слить воду. При необходимости разрезать клубни на несколько частей.
Лисички почистить, отварить в течение 5 минут.
В сковородке разогреть смесь масле. На среднем огне обжарить картофель и лисички до золотистого цвета.
Посолить, добавить давленный зубчик чеснока и выключить огонь.
Перед подачей посыпать свежей зеленью.
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