Отчего толстеют дети и как с этим бороться

О том, почему это происходит, woman.ru спросил у диетолога Михаила Гинзбурга.

Еще 30 лет назад картина была иной, а частота избыточного веса у детей и подростков не превышала и 10%. Тенденции эти пугают, так как ожирение в детском возрасте, это почти наверняка ожирение на всю жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Объяснить нарастание веса какими-то болезненными причинами можно не более чем у 5% детей. В остальных случаях никаких заболеваний, которые могли бы стать причиной лишних килограммов, обнаружить не удается. В этих не менее чем 95% случаев речь может идти о каких-то естественных причинах, с которыми наши дети сталкиваются в быту, в выборе питания, в общении с нами или друг с другом.

Новые веяния в культуре питания

Общие тенденции, с которыми сейчас столкнулось человечество — наша пища становится все более жирной, сладкой и рафинированной. Все большая доля энергии приходится на лакомства. Не последнюю роль в этих изменениях играют законы рынка — производителям продуктов надо кормить сытых, пресыщенных вкусным людей. Значит, необходима реклама, убеждающая нас попробовать чизбургер или бисквит. И если мы с вами еще можем разобраться, что полезно, а что нет, то наши дети перед этим рекламным потоком оказываются совершенно беззащитными.

И именно на детей все больше ориентируется реклама продуктов питания. И что же она предлагает им съесть или выпить? Кока-колу — напиток, содержащий 4 чайных ложки сахара (!) на стакан. Крекеры для детских завтраков жирностью порядка 10% (для сравнения, обычный хлеб содержит всего 1-2% жира), чипсы, жирность которых достигает 30%, молочные напитки в два раза более жирные, чем обычное молоко, плюс, с неестественно высоким содержанием сахара.

Все эти продукты не могут быть основой питания современного человека, они прямо способствуют нарастанию массы тела. Но реклама не просто советует их есть. Она создает культуру их потребления. Какая компания, какой приятельский разговор без чипсов, орешков или сухариков, жареных в масле? А как играть, бегать и прыгать, как не тормозить, если под рукой нет шоколадного батончика? Молодежная тусовка без колы? Не смешите!

И как результат, мы получаем поколение людей, которые с детства привыкли есть на ходу, жевать между делом, предпочитая при этом пищу избыточно жирную и сладкую.

Преобладание малоподвижных форм досуга

Дети должны играть. Именно во время игр формируется опыт общения, отношений друг с другом, выбор ролей, моделей поведения, и так далее. Процесс этот совершенно необходимый для нормального развития человеческой личности и психики. А до последнего времени игры еще и защищали наших детей от нарастания веса. Уж больно много они требовали энергии. И времени. Наши дети за играми часто забывали о еде.