Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

В период с 12 по 18 июля удача будет на стороне активных личностей, которые не боятся брать судьбу в свои руки.

Женщина-Овен

У женщин-Овнов на этой неделе будет прекрасная возможность успеть все и сразу. Астрологи указывают на благоприятную неделю, когда сил будет в избытке, и женщинам этого знака стоит заранее составить план действий, чтобы не упустить из виду ничего, что помешало бы воплощению в жизнь смелых планов и идей. Повезет огненным дамам и в любви, но для этого придется потрудиться: спешка и напор могут спугнуть потенциальных партнеров, которые будут попросту бояться активности.

Женщина-Телец

Женщинам-Тельцам астрологи рекомендуют настроиться на волну оптимизма. Энергетика звезд и планет на этой неделе ничем не навредит, а значит, начинается период, когда любые сложности будут по плечу. Дамам важно тренировать интуицию, чтобы слышать внутренний голос в нужную минуту и оказываться в нужном месте в нужное время. Женщинам этого знака можно смело идти навстречу мечте и не сомневаться в том, что судьба будет к ним благосклонна. Перемены к лучшему не заставят себя ждать, если быть к ним готовыми.

Женщина-Близнецы

Женщины-Близнецы почувствуют ветер перемен, и астрологи рекомендуют им не бояться менять себя и свое отношение к происходящему. На этой неделе появится возможность освободиться от проблем и забот и найти в себе силы для решения сложных вопросов. Астрологи рекомендуют представительницам этого знака настроиться на успех, чтобы хорошее настроение сопровождало их ежедневно и дарило им силы для привлечения в жизнь позитивных событий. Благодаря умению находить обоюдовыгодные решения Близнецы смогут преуспеть в любой сфере жизни.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений, которые помогут защититься от злых людей и их пристального внимания. Эта неделя будет не самой простой, однако привлечь успех не составит труда, если верить в свои силы и не расстраиваться по пустякам. Залогом позитивных перемен станет умение хранить планы в тайне ото всех, а также внимание к деталям. Преуспеть в выбранном деле получится и благодаря предчувствиям — интуиция будет на высоте, и женщинам-Ракам не стоит игнорировать подсказок внутреннего «я».

Женщина-Лев

У Львиц на этой неделе не будет причин для расстройств, однако энергетика планет будет раз за разом возвращать мысли к не самым приятным событиям из прошлого, что может не лучшим образом сказаться на настроении. Астрологи рекомендуют Львицам работать над собой, чтобы настроение было отличным. На волне позитива будет гораздо проще бороться с превратностями судьбы и добиваться успехов не только в делах, но и в личной жизни. Повезет и тем представительницам знака, которые умеют держать себя в руках.

Женщина-Дева