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Чем латыши лучше эстонцев?
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Kas teate, et lätlased vaatavad eestlaste poole tihti omamoodi kompleksi tundes alt üles? Justkui oleks siinne elu etem. Siiski on asju, milles ka lätlased meile silmad ette teevad.
Между соседями постоянно идет конкуренция: кто кого где перегонит, кто окажется впереди. И мы должны признать, что из Риги можно улететь в гораздо большее количество стран и пиво там дешевле. Но что ещё есть у латышей, чему позавидует каждый эстонец?
Латвийцы присматриваются к нашим модельерам. Но смелость трех латвийских дизайнеров занять узкую нишу и стать там профессионалами — достойный пример, которому можно позавидовать, пишет Elu24.