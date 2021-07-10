Между соседями постоянно идет конкуренция: кто кого где перегонит, кто окажется впереди. И мы должны признать, что из Риги можно улететь в гораздо большее количество стран и пиво там дешевле. Но что ещё есть у латышей, чему позавидует каждый эстонец?