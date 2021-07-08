Сб, 10.07.2021
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Кабачковый рулет: рецепт блюда из самого топового овоща этого сезона

ФОТО: Мадара Станкевича

Когда начинаешь понимать, что пристрастился к кабачкам, то пробуешь все новые рецепты. В этот раз получился кабачковый рулет. Приготовила один - и он был настолько хорош, что сразу же сделала второй. Для начинки подойдет все, что придет на ум - томат, паприка, что-то из маринадов, мясо. У меня в этот раз максимально просто. Результат порадовал!

Ингредиенты: 

Для рулета:

  • 0,5 кг кабачков;
  • 100 г моркови;
  • 150 г муки;
  • 3 ст. ложки сметаны;
  • 3 яйца;
  • зеленый лук;
  • приправа персилада;
  • соль.

Для соуса:

  • 1 зубчик чеснока;
  • 3 ст. ложки сметаны;
  • 1-2 ст. ложки майонеза;
  • зелень по вкусу;
  • соль.

Приготовление (55 минут):

1. Натереть кабачки и отжать сок. Эти 500 г мы должны получить уже без сока.

2. Почистить и натереть морковь. У меня всю "черную работу" выполнил кухонный комбайн. 

3. Мелко нарезать лук. Все поместить в миску. Зелени можно не жалеть и спокойно добавить укроп и петрушку (я клала то, что было дома).

ФОТО: Мадара Станкевича

4. Добавляем остальные ингредиенты и аккуратно все перемешиваем.

5. Разогреваем духовку до 180 градусов. Ровно выкладываем получившуюся массу в форму на бумагу для выпечки.

ФОТО: Мадара Станкевича

6. Оставляем примерно на 20 минут. Тут стоит добавить, что немного нужно знать свою духовку - главное, чтобы бисквит получился красивого коричневого цвета с обеих сторон.

ФОТО: Мадара Станкевича

7. Когда бисквит готов, достаем его из формы и позволяем немного остыть, а затем освобождаем от бумаги для выпекания. 

ФОТО: Мадара Станкевича

8. Пока бисквит остывает или выпекается, подготавливаем начинку: выдавливаем зубчик чеснока, добавляем соусы, мелко нарубленную зелень и соль по вкусу.

9. Готовым соусом смазываем остывший бисквит (но не холодный, теплый!!!), далее скатываем в рулет.

ФОТО: Мадара Станкевича

10. Для начинки рулета можно использовать как другие свежие овощи, так и мясо. Это была максимально простая версия, когда не хочется ничего усложнять.

ФОТО: Мадара Станкевича

11. Подавать блюдо можно дополнительно со сметанно-чесночным соусом. 

12. Приятного аппетита!

ФОТО: Мадара Станкевича
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