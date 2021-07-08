Кабачковый рулет: рецепт блюда из самого топового овоща этого сезона

- 0,5 кг кабачков;
- 100 г моркови;
- 150 г муки;
- 3 ст. ложки сметаны;
- 3 яйца;
- зеленый лук;
- приправа персилада;
- соль.
- 1 зубчик чеснока;
- 3 ст. ложки сметаны;
- 1-2 ст. ложки майонеза;
- зелень по вкусу;
- соль.
Приготовление (55 минут):
1. Натереть кабачки и отжать сок. Эти 500 г мы должны получить уже без сока.
2. Почистить и натереть морковь. У меня всю "черную работу" выполнил кухонный комбайн.
3. Мелко нарезать лук. Все поместить в миску. Зелени можно не жалеть и спокойно добавить укроп и петрушку (я клала то, что было дома).
4. Добавляем остальные ингредиенты и аккуратно все перемешиваем.
5. Разогреваем духовку до 180 градусов. Ровно выкладываем получившуюся массу в форму на бумагу для выпечки.
6. Оставляем примерно на 20 минут. Тут стоит добавить, что немного нужно знать свою духовку - главное, чтобы бисквит получился красивого коричневого цвета с обеих сторон.
7. Когда бисквит готов, достаем его из формы и позволяем немного остыть, а затем освобождаем от бумаги для выпекания.
8. Пока бисквит остывает или выпекается, подготавливаем начинку: выдавливаем зубчик чеснока, добавляем соусы, мелко нарубленную зелень и соль по вкусу.
9. Готовым соусом смазываем остывший бисквит (но не холодный, теплый!!!), далее скатываем в рулет.
10. Для начинки рулета можно использовать как другие свежие овощи, так и мясо. Это была максимально простая версия, когда не хочется ничего усложнять.
11. Подавать блюдо можно дополнительно со сметанно-чесночным соусом.