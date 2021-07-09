«Настоящая первая леди России». Vanity Fair опубликовал большую статью о Юлии Навальной

В статье пересказываются события начиная с отравления Навального в августе 2020 года, материалы публикации базируются на интервью Юлии журналисту Юрию Дудю и журналу Harper's Bazaar, а также рассказах ее знакомых. Как пишет издание, сама Навальная лично отказалась давать интервью журналу, пишет RUS.TVNET.lv.

«Эта симпатичная белокурая женщина в черной кожаной куртке, которая всегда молча появлялась рядом с мужем, внезапно оказалась одна на мировой арене, сражаясь со всей репрессивной машиной российского государства, чтобы вытащить своего мужа из пасти смерти», - приводит отрывок из статьи о событиях после отравления Навального «Дождь».

В статье упоминаются и попытки Юлии вывезти мужа из России на лечение в Германию - борьба с администрацией и медиками в Омске, а также публичное обращение к главе России Владимиру Путину. Помимо этого, рассказывается и о том, как супруга помогала Навальному с реабилитацией.

«Навальная стала откровением. Страна видела, как она пережила худший момент в своей жизни. И все же она была сильной, стоической, она не сломалась под давлением, и благодаря явной силе своей воли и силе своей любви она заставила дракона освободить ее мужчину», - сказано в материале.

Также отмечается, что Юлию «неизбежно» сравнивают со Светланой Тихановской:

«Но может ли Навальная, недоумевали люди, быть русской Тихановской? Может ли она быть не просто следующей первой леди России, а ее следующим лидером?» - задается вопросом издание.