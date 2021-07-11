Пн, 12.07.2021
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Как быстро избавиться от прыщей: врач-косметолог рекомендует два способа

Прыщик на лице. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Прыщи образуются быстро, но медленно исчезают, что может вызвать множество проблем, если вы готовитесь к горячему свиданию, вечеринке с друзьями или просто вынуждены показывать свое лицо на публике. Не волнуйтесь, вот способы ускорить сокращение пятна. Врач-косметолог Жонкиль Чантри рассказала о двух самых быстрых способах избавиться от прыщей.

Независимо от того, где находится прыщ на вашем лице, какой он или насколько велик, вы не сможете заставить его исчезнуть в одночасье. Однако два способа резко уменьшить размер и покраснение, передает Medikforum.ru.

Если вам нужно быстрое решение проблемы дома, доктор Чантри рекомендует использовать перекись бензоила.

«Если возможно, попробуйте низкую дозу медицинского препарата. Я прописываю только хорошо переносимые препараты».

Еще один вариант для дома - салициловая кислота, и на рынке есть множество препаратов, содержащих это лекарство.

«Салициловая кислота в качестве тонера или сыворотки может ускорить разрешение высыпаний прыщей».

Не полагайтесь только на лечение, чтобы избавиться от пятен, у вас должен быть режим, чтобы держать их в страхе. Доктор Чантри всегда рекомендует установленный режим, но то, что следует делать, зависит от серьезности и причины прыщей.

В целом, эксперт говорит, что режим, который лечит и защищает кожу, должен включать: очищающее средство, тоник, отшелушивающее средство, антиоксидантную сыворотку, солнцезащитный крем и производное витамина А, такое как ретинол или ретиноевая кислота.

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