Как быстро избавиться от прыщей: врач-косметолог рекомендует два способа

Независимо от того, где находится прыщ на вашем лице, какой он или насколько велик, вы не сможете заставить его исчезнуть в одночасье. Однако два способа резко уменьшить размер и покраснение, передает Medikforum.ru.

Если вам нужно быстрое решение проблемы дома, доктор Чантри рекомендует использовать перекись бензоила.

«Если возможно, попробуйте низкую дозу медицинского препарата. Я прописываю только хорошо переносимые препараты».

Еще один вариант для дома - салициловая кислота, и на рынке есть множество препаратов, содержащих это лекарство.

«Салициловая кислота в качестве тонера или сыворотки может ускорить разрешение высыпаний прыщей».

Не полагайтесь только на лечение, чтобы избавиться от пятен, у вас должен быть режим, чтобы держать их в страхе. Доктор Чантри всегда рекомендует установленный режим, но то, что следует делать, зависит от серьезности и причины прыщей.