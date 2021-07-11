Как быстро избавиться от прыщей: врач-косметолог рекомендует два способа

Независимо от того, где находится прыщ на вашем лице, какой он или насколько велик, вы не сможете заставить его исчезнуть в одночасье. Однако два способа резко уменьшить размер и покраснение, передает Medikforum.ru.
Если вам нужно быстрое решение проблемы дома, доктор Чантри рекомендует использовать перекись бензоила.
«Если возможно, попробуйте низкую дозу медицинского препарата. Я прописываю только хорошо переносимые препараты».
Еще один вариант для дома - салициловая кислота, и на рынке есть множество препаратов, содержащих это лекарство.
«Салициловая кислота в качестве тонера или сыворотки может ускорить разрешение высыпаний прыщей».
Не полагайтесь только на лечение, чтобы избавиться от пятен, у вас должен быть режим, чтобы держать их в страхе. Доктор Чантри всегда рекомендует установленный режим, но то, что следует делать, зависит от серьезности и причины прыщей.
В целом, эксперт говорит, что режим, который лечит и защищает кожу, должен включать: очищающее средство, тоник, отшелушивающее средство, антиоксидантную сыворотку, солнцезащитный крем и производное витамина А, такое как ретинол или ретиноевая кислота.