Диетолог рассказала о подходящей в жару диете

По ее словам, в жаркую погоду лучше употреблять легкую пищу, например, молочные продукты, а также овощи и фрукты, содержащие клетчатку, которая помогает очистить желудочно-кишечный тракт. Помимо этого, эксперт рекомендует заменить баранину и свинину на рыбу, птицу или крольчатину. При этом Хорол советует всегда пить много воды и смотреть на срок годности, так как летом все быстро портится. Употребление испорченных продуктов может привести к диарее, различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, объяснила диетолог, пишет Lenta.ru.