Почему ноги загорают дольше и как это можно ускорить?

Проводишь неделю отпуска на пляже, рискуя оголиться на глазах зевак крутишься под солнцем и спускаешь лямки купальника, а плечи все равно получаются более загорелыми, чем ноги… Девушки, мечтающие щеголять золотистой кожей в коротких юбчонках просто голову сломали — как же добиться равномерного и красивого загара всего тела?! Оказывается, эта несправедливость обоснована особенностями строения кожи на разных его участках. Зная о них, можно исправить ситуацию!

В составе кожных покровов ног мало пигмента меланина, потому и реакция на действие ультрафиолетовых лучей так неоднозначна — эта часть тела дольше остается бледной, кроме того часто загорает неравномерно. Из-за плотности кожи, а также ее адаптированности к перепадам температур солнце не может «окрасить» ее в желанный смуглый тон без помощи со стороны. Помимо того, во время отпуска дамские ножки часто находятся в воде, где лучи до них просто не могут добраться. Не помогает загару и замедленное кровообращение.

Для того чтобы разогнать кровь и помочь ультрафиолету украсить ваше тело, располагайтесь под лучами так, чтобы пятки были несколько выше уровня головы. Перед выходом на солнце сделайте пилинг — отмершие чешуйки кожи не будут препятствовать процессу. На некоторое время спрячьтесь наполовину под зонтом — так сможете выровнять тон. Отличными помощниками станут также кремы-активаторы для загара и специальные масла.

Меры предосторожности во время загара

Красота, конечно, требует жертв, но поберечь себя все же необходимо. В стремлении к желанному летнему тону кожи можно не только получить солнечный ожог или тепловой удар, но и создать риск развития онкологических заболеваний. Поэтому не стоит спешить и по несколько дней к ряду проводить на пляже - процесс «осмугления» лучше растянуть на более долгий срок, сохранив при этом здоровье.

Загорать стоит до 11 часов утра и после 16 часов, так как между этими отметками солнце слишком агрессивно. Не забывайте о солнцезащитной косметике с SPF-фильтром — его нужно выбирать в соответствии с вашим типом кожи. Берегите голову, надевая шляпку или панаму, а также нежные участки тела — кожу вокруг глаз и на груди. Онкологи не советуют загорать топлес — такой способ в мировом медицинском сообществе признан небезопасным. Во избежание обезвоживание постоянно пейте воду небольшими глотками и следите за своим самочувствием.



