Дегустация вина и сыров, гусарский сабраж: летняя вечеринка Wine O'Clock собрала множество красоток

Для тех, кто еще не знаком с сабражем, поясним, что это такое. Это эффектный способ открывать бутылку шампанского саблей, лихо сбивая горлышко бутылки, и так открывали его когда-то гусары. Сегодня сабраж - это часть шоу во многих винотеках и ресторанах. Причем открывают бутылки и с помощью ножа, и кредиткой, и ладонью. На вечеринке под чутким руководством сомелье Георгия Лейнеманна удачно открыла бутылку и одна из гостей.

ФОТО: Елена Ковпак

Георгий рассказал собравшимся об удачных сочетаниях сыров и вин и правилах их подачи. Например, хорошо, если вино и козий сыр будут из одного региона. Тогда получается идеальная вкусовая пара - с козами вот так! Если же пару подобрать неправильно, то можно испортить вкус и вина, и сыра. Согласитесь, прекрасно в летний вечер посидеть в компании друзей за бутылкой белого вина и сыра где-нибудь на берегу моря, наслаждаясь закатом?

ФОТО: Елена Ковпак

Но надо помнить, как научил Лейнеманн, что много сыров в одной тарелке - не самый лучший вариант. Хорошо, если у вас три или четыре вида сыра. К легким винам подойдут свежие сыры - моцарелла, рикотта, фета, а мягкие сыры с плесневой корочкой станут великолепным аксессуаром для для легких красных и любых белых вин. Пармезан и эмменталь усилят вкус красных вин или спокойных белых, а такие, как чеддер или пекорино станут восхитительным дополнением к винам мерло, совиньон, пино нуар или к совпадающим по вкусу белым винам. Для сухих белых вин стоит выбирать голубые сыры с плесенью.

ФОТО: Елена Ковпак

Вот несколько советов по выбору сыра к вину

К более зрелому сыру стоит выбирать более выдержанное вино.

Белые вина сочетаются с сырами лучше красных.

Сыры с плесенью сочетаются с красными винами или белыми ликерными мускатами.

Творожные сыры рекомендуется подавать к белым сухим винам.

Сыр из козьего молока обычно подают к вину, произведенному в том же регионе. Кстати, это правило может касаться любого сыра и любого вина.

Плавленые сыры также могут стать неплохой закуской к легким винам.

Если на стол подается не какой-то конкретный сыр, а ассорти из разных сортов сыра, тогда лучше остановить выбор на хорошем экстрактивном вине.

Чем сильнее и острее вкус сыра, тем более сильных вин он требует.

Свежие вина лучше не подавать к нейтральным или сладковатым сырам.

И стоит помнить, что с винами, которые долго выдерживались в дубовых бочках, сыры (абсолютно любые) сочетаются хуже всего, так как не переносят древесного аромата.

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