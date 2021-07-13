Пропало желание: почему тебе больше не хочется заниматься любовью и что с этим делать

После родов большой процент женщин обнаруживает, что «больше не хочется». Ребенок плачет, требует постоянного внимания , времени нет даже на мытье головы — какой уж там секс. Тело меняется и уже не так радует, как до беременности, от чего женщина может чувствовать себя менее привлекательной и желанной. И, наконец, изменение ролей в семье редко проходит легко и естественно — непонимание, взаимные претензии, усталость только отдаляют партнеров друг от друга, что не лучшим образом сказывается на сексуальной жизни. Что с этим делать?

Во-первых, позаботиться о своем теле . Беременность и роды — это большой стресс для женского тела, и почти все женщины, став мамой, сталкиваются с опущением внутренних органов, слабостью интимных мышц, обнаруживают капельки мочи на белье после чихания и смеха. Чтобы избавиться от этих проблем и восстановить чувствительность и фигуру, важно найти грамотного специалиста по интимной гимнастике и телесным практикам.

После родов женщине категорически нельзя качать пресс и бегать. Необходимо дать организму минимум месяц полного отдыха и покоя, а затем искать рядом с домом или онлайн специальные занятия для женщин, которые помогут восстановить состояние внутренних органов, мышц живота и тазового дна. Это будет влиять и на удовольствие в близости, и на выработку смазки, и на гормональный фон женщины, который также влияет на желание.

Во-вторых, в изменившихся обстоятельствах (появление нового человека в семье — это серьезные перемены) важно снова расставить приоритеты. Первые полгода после родов женщиной еще правят гормоны, и отсутствие сексуального желания в этот период можно считать условной нормой. Однако далее важно помнить, что, в первую очередь, ты — женщина, во вторую очередь, ты — жена, и только в третью очередь ты — мама. Высок соблазн поставить ребенка в центр своей жизни, сделать его самым важным. Однако самым важным по-прежнему являешься ты сама.

Отдохнувшая, спокойная, сытая, здоровая, счастливая, удовлетворенная и любимая мама — это лучший вклад в физическое и психическое здоровье ребенка. Как бы силен ни был материнский инстинкт, не стоит класть себя на алтарь семьи и материнства, отдавать все лучшее и довольствоваться тем, что осталось. Ты также имеешь право на хорошую еду, отдых, комфорт. Когда важность твоего личного удобства возрастет в твоем сознании, это будет принимать и ребенок, и все домашние.

Какая может быть страсть, когда из года в год все одно и то же?