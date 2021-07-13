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Пропало желание: почему тебе больше не хочется заниматься любовью и что с этим делать

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Абсолютное большинство пар, спустя годы совместной жизни, сталкивается с печальной реальностью: страсти больше нет, секс из года в год разворачивается по одному и тому же, набившему оскомину сценарию. Да и это случается все реже. Что делать?

Бывает и так, что близость превратилась в дежурное снятие напряжения и выполнение супружеского долга по принципу «вроде надо». Но самое обидное даже не это. Еще печальнее то, что многие пары считают это неизбежностью, а кто-то искренне уверен, что после 40 лет желание должно стремительно снижаться, как у мужчины, так и у женщины, пишет «Лиза».

Если ты не готова ставить крест на своей сексуальной жизни, я предлагаю начать искать решение вместе. Разберем самые частые ситуации, когда в паре пропадает секс и желание: роды, пресыщение и взросление.

Теперь я мама — мне не до близости

 
После родов большой процент женщин обнаруживает, что «больше не хочется».Ребенок плачет, требует постоянного внимания, времени нет даже на мытье головы — какой уж там секс. Тело меняется и уже не так радует, как до беременности, от чего женщина может чувствовать себя менее привлекательной и желанной. И, наконец, изменение ролей в семье редко проходит легко и естественно — непонимание, взаимные претензии, усталость только отдаляют партнеров друг от друга, что не лучшим образом сказывается на сексуальной жизни. Что с этим делать?

Во-первых,позаботиться о своем теле. Беременность и роды — это большой стресс для женского тела, и почти все женщины, став мамой, сталкиваются с опущением внутренних органов, слабостью интимных мышц, обнаруживают капельки мочи на белье после чихания и смеха. Чтобы избавиться от этих проблем и восстановить чувствительность и фигуру, важно найти грамотного специалиста по интимной гимнастике и телесным практикам.

После родов женщине категорически нельзя качать пресс и бегать. Необходимо дать организму минимум месяц полного отдыха и покоя, а затем искать рядом с домом или онлайн специальные занятия для женщин, которые помогут восстановить состояние внутренних органов, мышц живота и тазового дна. Это будет влиять и на удовольствие в близости, и на выработку смазки, и на гормональный фон женщины, который также влияет на желание.

Во-вторых, в изменившихся обстоятельствах (появление нового человека в семье — это серьезные перемены)важно снова расставить приоритеты.Первые полгода после родов женщиной еще правят гормоны, и отсутствие сексуального желания в этот период можно считать условной нормой. Однако далее важно помнить, что, в первую очередь, ты — женщина, во вторую очередь, ты — жена, и только в третью очередь ты — мама. Высок соблазн поставить ребенка в центр своей жизни, сделать его самым важным. Однако самым важным по-прежнему являешься ты сама.

Отдохнувшая,спокойная, сытая, здоровая, счастливая,удовлетворенная и любимая мама — это лучший вклад в физическое и психическое здоровье ребенка. Как бы силен ни был материнский инстинкт, не стоит класть себя на алтарь семьи и материнства, отдавать все лучшее и довольствоваться тем, что осталось. Ты также имеешь право на хорошую еду, отдых, комфорт. Когда важность твоего личного удобства возрастет в твоем сознании, это будет принимать и ребенок, и все домашние.

Какая может быть страсть, когда из года в год все одно и то же?

Если секс превращаетсяв рутинное, повторяющееся действие, где все из раза в раз случается по одному и тому же сценарию, кажется, что вырваться из этой колеи невозможно. Все одно и то же…

За 9 лет практики я поработала с очень большим количеством женщин. И во всех таких ситуациях видела одну и ту же историю: сексуальная жизнь превращается в рутину, не дающую никакого удовлетворения, когда женщина сложила ответственность за ее развитие на мужчину. Многие женщины когда-то поверили в мысль, что предлагать что-то новое в сексе — обязанность мужчины. Мол, это же они озабоченные на сексе, это им надо… Значит, мужчина должен игрушки всякие покупать, новые позы выдумывать, драматургию простраивать так, чтобы каждый раз удивлять партнера. Девочки, нужно понять и принять одну вещь о мужчинах:они не чинят то, что работает.

Секс и отношения — это вотчина женщины, именно мы здесь хозяйки и владычицы, и именно на нас лежит ответственность за развитие сексуальности в паре. Потребность в новизне — это здоровая и естественная психическая потребность человека. Если в сознании человека поселилась мысль, что «отношения случаются» или «создаются на небесах», и он думает, что никаких сознательных усилий к развитию сексуальной близости прикладывать не нужно, ничего интересного в постели и не случится.

А где искать новизны?Кто-то ищет на стороне, кто-то подавляет нереализованные желания, накапливая стресс и неудовлетворенность. Но можно же поступить совсем иначе. Можно принять, что именно ты, женщина, являешься в сексе главной (не в смысле, госпожой, которая всегда сверху, а в смысле именно от тебя будет зависеть его яркость и новизна). И это дает тебе полное право самой, не дожидаясь инициативы от мужчины, изучить секс-шопы в твоем городе (хотя стеснительные могут воспользоваться онлайн-шопингом), полистать интересные книжки и журналы, чтобы вдохновиться новыми идеями… и воплощать!

А если страшно? Если стесняюсь?Убрать из головы глупость о том, что приличные женщины так не делают. Именно приличные женщины, для которых важно их удовольствие и развитие отношений с возлюбленным, так и делают. Начинайте маленькими шагами, чтобы не вызвать шок у спутника, постепенно учитесь быть все более и более откровенными друг с другом, раскрывайтесь в своих мечтах и фантазиях. Сначала будет неловко, но со временем вы оба войдете во вкус и будете наслаждаться этим ощущением открытости, близости, доверия… и при этом постоянной новизны с одним и тем же, самым любимым человеком.
 
А если мне уже за…?
 
Пока западный мир наслаждается всеми красками и вкусом жизни на пенсии, на постсоветском пространстве еще силенмиф о том, что 40/50/60 — это конец сексуальности. И в большинстве случаев именно эти мысли, эта искренняя вера в то, что после какого-то возраста секса больше нет, приводит к проблемам с возбуждением, смазкой, удовольствием и желанием.

В реальности же наступление менопаузы — это окончание репродуктивного периода, а секс нужен далеко не только для продолжения рода. Для человека секс — это, в гораздо большей степени, удовольствие. А оно доступно в любом возрасте. И бояться окончания менструации совсем не нужно. Напротив, для многих женщин в 50 все только начинается, потому что они перестают опасаться незапланированной беременности, отпускают необходимость быть правильной и хорошей и позволяют себе чудить, как всю жизнь мечтали, но не решались.

Что важно для сохранения либидо в климактерический период и менопаузу?

  • Во-первых,нутрициологическая поддержка организма. Современные системы поддержания здоровья шагнули далеко вперед, и все реже возникает потребность в гормональной терапии. Найти грамотного врача-нутрициолога, сдать анализы, подобрать БАДы, скорректировать питание — и организм получает всю необходимую ему поддержку.
  • Во-вторых,корректная физическая культура. Фитнес и тренажерный зал в принципе сомнительная затея для женщины, а в зрелом возрасте и вовсе становится плохой идеей. Однако в это время как никогда важно поддерживать тонус интимных мышц. Очень здорово, если ты найдешь тренера, который понимает особенности женской анатомии и комплексно работает с укреплением тела, не пренебрегая работой с мышцами таза и тазового дна.
  • И, в-третьих,помни про приоритеты.Ты все еще, в первую очередь, женщина. Мама, бабушка — это все потом. Сначала ты женщина. В 50 все только начинается. Когда женщина обретает опору внутри себя, дает себе право реализовывать свои желания и таланты, она становится бесконечно притягательной для мужчин.

Поддерживать организм нутрициологическими способами, грамотной женской практикой и интимной гимнастикой и воплощать свои мечты, таланты и желания — вот лучший рецепт для яркой сексуальной жизни после 50.

Хотя этот рецепт подошел бы для любого случая, который мы перечислили. Отдыхай, заботься о своем теле и интимных мышцах, наслаждайся собой и своей жизнью, экспериментируй, не ожидая инициативы от партнера — и в любом возрасте тебя ждет яркий, разнообразный секс, который дарит глубокое физическое и эмоциональное удовлетворение.


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