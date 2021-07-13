Замуж за миллионера: ТОП-4 знака Зодиака, которым повезет до конца лета

Вторая половина лета может преподнести приятный сюрприз некоторым представительницам зодиакального круга. Дамы, рожденные в определенное время, могут познакомиться и счастливо выйти замуж за обеспеченного человека уже в ближайшее время, передает Пятый канал.

Тельцы

Рожденные под созвездием Тельца женщины имеют хорошие шансы встретить обеспеченного мужчину и заключить с ним брак. Представительницы этого знака Зодиака уверенно идут к поставленной цели, и не имеет значения, что это — повышение по работе или поиск мужа-миллионера. Зачастую женщины-Тельцы не только работают сами, но и мотивируют и помогают своему мужчине добиваться карьерных высот. Они любят детей и подарят своему партнеру наследника.

Раки

Эти женщины ориентированы на семью, но при этом не готовы тратить все время только на мужа и детей, поэтому помимо близких, они будут заниматься саморазвитием. Такой типаж женщин часто хотят видеть рядом с собой успешные мужчины. Поэтому этим летом у женщин-Раков есть все шансы найти своего миллионера.

Весы

Женщины-Весы прекрасны в любой ситуации, они покоряют не только своей красотой, но и интеллектом. Они всегда готовы выслушать и дать мудрый совет, знают, когда стоит промолчать и не тревожить супруга. Женщины-Весы готовы к встрече со своим миллионером, созданию семьи и материнству.

Рыбы

Окружить мужа заботой и любовью, и создать комфортные условия дома стремятся и женщины-Рыбы. Именно этого не хватает многим обеспеченным мужчинам. Женщины-Рыбы не любят притворяться, они настоящие, а это очень важно в браке. Они мечтают о большой семье и могут стать музой для своего партнера. Во второй половине лета рожденные под созвездием Рыб женщины получат шанс удачно выйти замуж.



