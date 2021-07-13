Так уже не носят: пять ошибок в макияже, которые допускают только «женщины в возрасте»

Конечно, современные «женщины старшего возраста» совсем не то же самое, что «женщины старшего возраста» десять лет назад. Сегодня мы все активно сидим в соцсетях, знаем тренды Instagram и — почему нет — полистываем TikTok. Но даже если подписаться на популярных бьюти-блогеров и не пропускать ни одного текста про бьюти-тенденции, можно что-то делать неправильно, пишет «Лиза».

Просто потому, что ты так привыкла. И мысль о том, что это могло выйти из моды, даже не приходит в голову. О типичных ошибках девушек постарше мы попросили рассказать девушку помладше — Кристину Корбут, звезду захватывающего молодежного триллера «Подслушано», который недавно вышел в онлайн-кинотеатре KION.

Неравномерный тон

Многие наносят тональную основу как попало и зачастую она ложится неравномерно. А дальше, пытаясь закрасить образовавшиеся «пробелы», перебарщивают с количеством косметики в целом. Совет: чтобы тон ложился ровно, его стоит наносить по массажным линиям. Если хочется использовать кисть или спонж, важно следить за тем, чтобы они были чистыми и продезинфицированными. Спонжик, кстати, полезно смочить водой — так кожа получится максимально натуральной, а продукт можно будет нанести ровнее и более тонким слоем.

«Эффект маски»

Маски хороши на карнавале в Венеции или на тематической вечеринке, но не в обычной жизни. Так что не нужно забывать как следует растушевывать тональное средство . Любой продукт, включая «тот самый» подстраивающийся под оттенок кожи, полезно уводить к ушам и шее, прорабатывая кожу до самой линии роста волос. Тогда все будет выглядеть безупречно, даже если используется цвет чуть темнее или чуть светлее естественного.

Акценты на всем и сразу

Естественный макияж — один из трендов вот уже несколько сезонов подряд. И хотя визажисты говорят, что яркие глаза и сочные губы не всегда «спорят» в образах, так что если хочется, то можно… добавим пару оговорок. Во-первых, мейк с большим количеством акцентов хорош для фото, но не для прогулки с подругой. Во-вторых, акцентировать нужно без резких движений : например, совершенно точно отказаться от подводки черным карандашом по верхнему и нижнему веку, которая почти всем добавляет возраста.

Ярко-розовая помада

Опять же, не вся и не всегда, но конфетно-розовая помада часто выглядит безвкусно и убивает даже самый красивый макияж. И хотя мы тут против стереотипов и эйджизма, сложно отрицать тот факт, что с возрастом текстура кожи становится все менее идеальной. Кукольный розовый цвет, который совсем не «монтируется» с возрастными изменениями, сделает их только ярче и заметнее. Так что всегда держи в голове правило: любую помаду, а розовую особенно, нужно подбирать под образ и правильно сочетать со всем остальным.

Нижняя слизистая