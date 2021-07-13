Вт, 13.07.2021
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Так уже не носят: пять ошибок в макияже, которые допускают только «женщины в возрасте»

Макияж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чем старше мы становимся, тем меньше времени у нас остается, чтобы угнаться за современными трендами. Готова узнать, что ты делаешь не так?

Конечно, современные «женщины старшего возраста» совсем не то же самое, что «женщины старшего возраста» десять лет назад. Сегодня мы все активно сидим в соцсетях, знаем тренды Instagram и — почему нет — полистываем TikTok. Но даже если подписаться на популярных бьюти-блогеров и не пропускать ни одного текста про бьюти-тенденции, можно что-то делать неправильно, пишет «Лиза».

Просто потому, что ты так привыкла. И мысль о том, что это могло выйти из моды, даже не приходит в голову. О типичных ошибках девушек постарше мы попросили рассказать девушку помладше — Кристину Корбут, звезду захватывающего молодежного триллера «Подслушано», который недавно вышел в онлайн-кинотеатре KION.

Неравномерный тон

Многиенаносят тональную основу как попалои зачастую она ложится неравномерно. А дальше, пытаясь закрасить образовавшиеся «пробелы», перебарщивают с количеством косметики в целом. Совет: чтобы тон ложился ровно, его стоит наносить по массажным линиям. Если хочется использовать кисть или спонж, важно следить за тем, чтобы они были чистыми и продезинфицированными. Спонжик, кстати, полезно смочить водой — так кожа получится максимально натуральной, а продукт можно будет нанести ровнее и более тонким слоем.

«Эффект маски»

Маски хороши на карнавале в Венеции или на тематической вечеринке, но не в обычной жизни. Так что не нужно забыватькак следует растушевывать тональное средство. Любой продукт, включая «тот самый» подстраивающийся под оттенок кожи, полезно уводить к ушам и шее, прорабатывая кожу до самой линии роста волос. Тогда все будет выглядеть безупречно, даже если используется цвет чуть темнее или чуть светлее естественного.

Акценты на всем и сразу
 
Естественный макияж — один из трендов вот уже несколько сезонов подряд. И хотя визажисты говорят, что яркие глаза и сочные губы не всегда «спорят» в образах, так что если хочется, то можно… добавим пару оговорок. Во-первых, мейк с большим количеством акцентов хорош для фото, но не для прогулки с подругой. Во-вторых,акцентировать нужно без резких движений: например, совершенно точно отказаться от подводки черным карандашом по верхнему и нижнему веку, которая почти всем добавляет возраста.
 
Ярко-розовая помада
 
Опять же, не вся и не всегда, но конфетно-розовая помадачасто выглядит безвкуснои убивает даже самый красивый макияж. И хотя мы тут против стереотипов и эйджизма, сложно отрицать тот факт, что с возрастом текстура кожи становится все менее идеальной. Кукольный розовый цвет, который совсем не «монтируется» с возрастными изменениями, сделает их только ярче и заметнее. Так что всегда держи в голове правило: любую помаду, а розовую особенно, нужно подбирать под образ и правильно сочетать со всем остальным.
 
Нижняя слизистая
 
На фотографиях бьюти-блогеров нижняя слизистая,драматично выделенная черным карандашом, может смотреться привлекательно. Но в реальной жизни с ней — просто поверь — проблем не оберешься. Например, она обязательно будет «сползать» в уголок глаза, делая тебя не то заплаканной, не то с макияжем «со вчерашней вечеринки». А еще она может сделать взгляд уставшим, и это определенно не тот эффект, которого ты добивалась. Совет: сделай ставку на проработку межресничного пространства или тонкие и деликатные стрелки, которые раскроют взгляд.
 

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