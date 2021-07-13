Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры

По словам эксперта, добавление овощей в блины и выпечку повышает содержание микроэлементов. При этом оптимальное количество овощей в одной порции — 80 граммов. Ладлам-Рейн также рекомендовала добавлять в еду авокадо, поскольку оно на 86 процентов состоит из ненасыщенных жиров. Считается, что они снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина в крови, а также играют важную роль в развитии и функционировании нервной системы, пишет Lenta.ru.

Добавление яиц в пищу — простой и полезный способ увеличить количество белка, однако важно соблюдать меру. Сыр фета — источник кальция и фосфора, который хорошо сочетается с салатами. Также в овощные салаты диетолог советует добавлять семечки, в которых содержатся полезные жиры и клетчатка, или киноа и макароны для медленного высвобождения энергии.

Чем больше растительной пищи в рационе, тем лучше. Так, Ладлам-Рейн предлагает заменять курицу на бобы, богатые белком и клетчаткой. Снизить количество потребляемых насыщенных жиров и холестерина можно, например, за счет замены бекона на котлеты из индейки.

Ранее сообщалось, что диетолог перечислила лучшие продукты для перекуса. По мнению медика, в перекусе должен присутствовать белковый продукт: например, молоко, но взрослым людям лучше отдать предпочтение кефиру, йогурту или ряженке.



