Чт, 15.07.2021
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Семь ошибок при нанесении тонального крема, которые заметит даже мужчина

Тональный крем. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Уж на что мужчины мало смыслят в макияже, но ЭТИ ошибки при нанесении тонального средства заметит даже самый невнимательный кавалер. Не допускай их!

Он, конечно, не профи, но если ты допускаешь эти ошибки, даже мужчина заметит, что с твоей кожей что-то не так!

1. Шея и лицо разного цвета

Лайфхак: постепенно снижай плотность нанесения тона начиная от середины щеки, а к подбородку сведи его с оттенком кожи. Тогда ненакрашенная шея не будет выглядеть чужеродно.

2. Крем забивается в поры

Особенно заметно на Т-зоне. Лайфхак: сначала нанеси на эту область праймер, а затем — тональное средство, но не размазывая его кистью (так ты «свезешь и праймер тоже), а вбивая в кожу с помощью бьюти-блендера или спонжа.
 
3. Тон не подходит к остальному макияжу

Если ты выбрала матовые тени и помаду, не стоит пользоваться тоном с эффектом сияния кожи и наоборот. Тон должен быть холстом, на который нанесено все остальное, а не играть самостоятельную роль.

4. Тон и консилер слишком отличаются

Просвечивающий сквозь тональное средство консилер — это ужас, ужас, ужас! Лучше выбери более темное корректирующее средство или более светлый крем, но не допускай разницу между ними больше, чем в 1 тон.

5. Нанеся румяна, ты смазываешь крем

Редкая, но катастрофическая ошибка. Надеемся, ты никогда не забываешь о том, что румяна можно наносить пушистой кистью кабуки либо блендером, но никогда — спонжем и пальцами, если под ними уже лежит тон.

6. Ты не маскируешь линию роста волос

Тут возможны сразу 2 ошибки: ты наносишь тон ниже линии роста волос, оставляя полосочку кожи, которая тебя выдает, либо наносишь тон вплотную к корням, пачкая их, и снова выглядишь не лучшим образом. Решение: нанеси на корни волос тени чуть темнее тона кожи. Это сгладит разницу между тональным кремом и естественной кожей под волосами.

7. Ты наносишь матовую пудру

Нель-зя. Только для театрального грима. Во всех остальных случаях ты выглядишь как посыпанная мукой.


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