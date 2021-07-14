Семь ошибок при нанесении тонального крема, которые заметит даже мужчина

Особенно заметно на Т-зоне. Лайфхак: сначала нанеси на эту область праймер, а затем — тональное средство, но не размазывая его кистью (так ты «свезешь и праймер тоже), а вбивая в кожу с помощью бьюти-блендера или спонжа.

3. Тон не подходит к остальному макияжу