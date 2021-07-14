Семь ошибок при нанесении тонального крема, которые заметит даже мужчина
Уж на что мужчины мало смыслят в макияже, но ЭТИ ошибки при нанесении тонального средства заметит даже самый невнимательный кавалер. Не допускай их!
Уж на что мужчины мало смыслят в макияже, но ЭТИ ошибки при нанесении тонального средства заметит даже самый невнимательный кавалер. Не допускай их!
Он, конечно, не профи, но если ты допускаешь эти ошибки, даже мужчина заметит, что с твоей кожей что-то не так!
1. Шея и лицо разного цвета
Лайфхак: постепенно снижай плотность нанесения тона начиная от середины щеки, а к подбородку сведи его с оттенком кожи. Тогда ненакрашенная шея не будет выглядеть чужеродно.
2. Крем забивается в поры
Если ты выбрала матовые тени и помаду, не стоит пользоваться тоном с эффектом сияния кожи и наоборот. Тон должен быть холстом, на который нанесено все остальное, а не играть самостоятельную роль.
4. Тон и консилер слишком отличаются
Просвечивающий сквозь тональное средство консилер — это ужас, ужас, ужас! Лучше выбери более темное корректирующее средство или более светлый крем, но не допускай разницу между ними больше, чем в 1 тон.
5. Нанеся румяна, ты смазываешь крем
Редкая, но катастрофическая ошибка. Надеемся, ты никогда не забываешь о том, что румяна можно наносить пушистой кистью кабуки либо блендером, но никогда — спонжем и пальцами, если под ними уже лежит тон.
6. Ты не маскируешь линию роста волос
Тут возможны сразу 2 ошибки: ты наносишь тон ниже линии роста волос, оставляя полосочку кожи, которая тебя выдает, либо наносишь тон вплотную к корням, пачкая их, и снова выглядишь не лучшим образом. Решение: нанеси на корни волос тени чуть темнее тона кожи. Это сгладит разницу между тональным кремом и естественной кожей под волосами.
Нель-зя. Только для театрального грима. Во всех остальных случаях ты выглядишь как посыпанная мукой.