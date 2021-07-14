Десять вопросов маммологу: все, что ты хотела знать о здоровье груди, но боялась спросить

Бурые, красные — это самый опасный вид выделений. Свидетельствует о наличии образований в протоках молочной железы, кровь появляется при травматизации самого протока или образования опухоли. Часто такие выделения встречаются при внутрипротоковой папилломе или раке. При их наличии необходимо срочно обратиться к врачу, чаще всего требуется хирургическое лечение.
При появлении любых выделений из соска необходимо обратиться к врачу.
Есть ли риск для здоровья после маммопластики?
Определенные риски есть после любого хирургического вмешательства. Для того чтобы минимизировать их перед операцией, пациенты проходят комплексное обследование.
Перед операцией на молочных железах, в том числе и маммопластике, рекомендуется пройти:
обследование организма в целом (анализы крови, оценка функции сердца и внутренних органов). Это необходимо для определения возможных осложнений или выявления противопоказаний к предстоящей операции.
Тщательное обследование молочных желез (ультразвуковое исследование и маммография). Необходимо для исключения новообразований.
Далее все будет зависеть от опыта пластического хирурга, правильного подбора размеров имплантов (подбираются индивидуально, исходя из телосложения и желаемого объема) и послеоперационного периода (период заживления).
Правда, что тесное нижнее белье может вызвать рак?
Ношение тесного белья спровоцировать рак молочной железы не может, но возникновение различных форм мастопатии — запросто.
При выборе бюстгальтера обращаем внимание на то, что:
размер должен полностью соответствовать размеру груди. Для этого достаточно подойти в специализированный магазин нижнего белья, где продавец с сантиметровой лентой снимет мерки и подскажет размер.
Швы не должны проходить через линию соска. При длительном ношении или высокой активности за счет трения происходит травматизация данной области, что может привести к воспалению или онкологии.
Бюстгальтер должен поддерживать грудь и слегка приподнимать ее. Определить уровень, на котором должна быть наиболее выступающая часть очень легко, нужно найти середину между плечом и локтем — это и есть уровень.
Женщинам с большой/тяжелой грудью необходимо постоянно носить бюстгальтер для профилактики опущения груди. В домашних условиях достаточно подобрать поддерживающий грудь спортивный бюстгальтер.
При грамотном подборе нижнего белья мы не только профилактируем заболевания молочных желез, но и сохраняем форму груди.
Не вредно ли спать на груди?
Когда мы спим на груди, под давлением нашего тела молочные железы сдавливаются. Происходит травматизация железистых клеток и протоков, нарушается кровообращение в тканях. Все это, в итоге, приводит к мастопатии. Оптимальное положение во время сна для груди — на спине и на боку.
На какой стадии должен быть рак груди, чтобы точно его вылечить?
Всего выделяют 4 стадии рака груди:
есть локальное поражение молочной железы размерами не более 2 см, лимфатические узлы и внутренние органы без метастазов.
Когда размер поражения в молочной железе составляет от 2 до 5 см, наблюдается единичный лимфатический узел подмышечной области с метастазом, внутренние органы — без метастазов;
Размеры поражения молочной железы более 5 см, множественные метастазы в лимфатических узлах, внутренние органы без метастазов;
Не зависит от размеров поражения молочной железы и лимфатических узлов, но есть метастазы во внутренних органах (легкие, кости, печень, головной мозг и др).
Чем выше стадия, тем процесс запущеннее, и тем тяжелее и сложнее будет проходить лечение.
Запущенная форма 4 стадии рака молочной железы встречается реже. Чаще в практике встречается 2 или 3 стадии, имеющие достаточно хороший прогноз.
Вылечить рак молочной железы можно на любой стадии. Процесс излечения зависит от многих факторов: от грамотности и своевременности поставленного диагноза, от правильного обследования и определения распространенности процесса, от возраста пациента, от наличия сопутствующей патологии и факторов риска.
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