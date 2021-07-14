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Десять вопросов маммологу: все, что ты хотела знать о здоровье груди, но боялась спросить

Самостоятельное обследование груди. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Грудь — наше, женское все. И ее здоровье — тоже. Что должно насторожить, как правильно проводить самообследование, сколько кормить ребенка, как выбирать белье — об этом и не только «Лиза» задала вопросы врачу-маммологу Елизавете Юрьевне Васильевой.

Какие симптомы должны насторожить и требуют срочного обращения к врачу?

Любое дискомфортное ощущение, возникающее в области молочных желез, должно насторожить и заставить обратиться за консультацией к специалисту.

На что обращаем внимание

Боли в области молочных желез. Боль может усиливаться ближе к месячным, либо иметь периодический характер, не связанный с менструальным циклом. Также боли могут носить постоянный характер (чаще всего это связано с нарушением гормонального фона женщины).

Покраснение кожных покровов в области молочной железы. Это проявление бывает как локальным (ограниченный участок кожи), так и диффузным (покраснение кожи всей молочной железы). Данный симптом может свидетельствовать о воспалительном процессе в тканях или о диффузно-инфильтративной форме рака молочной железы.

Выделения из сосков. Они бывают разного цвета и интенсивности. Симптом может быть связан с различными патологическими процессами в молочной железе: от воспаления до рака.

Узловые образования. Любое уплотнение в области молочных желез или появление узла (различной формы — овальная, округлая) — говорит о наличии либо доброкачественного процесса (фиброаденома, киста), который не требует серьезных вмешательств, так и возможном наличии рака.

Увеличение подмышечных, над- и подключичных лимфатических узлов. Появляются с большей вероятностью при воспалительных процессах (не всегда связаны с патологией молочной железы), так и при метастатическом поражении при раке.

При появлении одного из перечисленных признаков необходимо обратиться на консультацию к врачу. Только он сможет оценить критичность симптома в каждой конкретной ситуации.

Как часто следует проводить самообследование?

Самостоятельное обследование молочных желез — это осмотр и пальпация груди для выявления различных изменений ее структуры. Самообследование стоит начинать проводить с 20 лет, достаточно одного раза в 3 месяца. Лучше обследоваться на 6-12 день менструального цикла, а женщинам в менопаузе — в любой день. Обязательно раз в год обращаться на осмотр к врачу-маммологу.

Техника самообследования молочных желез включает в себя:

осмотр молочных желез перед зеркалом в положении стоя (оценивается подвижность молочных желез, симметрия).

Оценка состояния кожи молочных желез (наличие покраснений, втяжений, высыпаний, шелушения, сухости).

Пальпация в положении стоя. Есть несколько техник.

«Квадрат». Нужно условно поделить область молочной железы на четыре квадрата и каждый тщательно ощупать.

«Спираль». От подмышечной области идем по кругу до области соска.

Пальпация в положение лежа (используются также техники «Квадрат» или «Спираль»).

Осмотр сосков (обращаем внимание на цвет, размеры, наличие выделение при надавливании).

Самообследование груди — это одна из первых и значимых профилактических мер по диагностике рака молочной железы.

Почему длительное кормление опасно?

Длительным кормлением ребенка можно считать, когда оно продолжается до двух и более лет. В течение первого и второго года кормление грудью приносит только пользу матери и малышу. У женщин снижается риск развития рака молочной железы, вырабатываются полезные гормоны, снижается уровень стресса.

После двух лет, при сохранении грудного вскармливания, постоянной стимуляции ткани молочной железы и продолжающейся стимуляции выработки гормона пролактина, происходит как истощение гормонального фона, так и рецепторного аппарата клеток молочной железы — лактоцитов. Также увеличивается риск травматизации в результате укусов, к которым часто присоединяется инфекция и воспаление груди.

Поэтому длительное кормление приносит организму больше вреда, чем пользы.

Правда ли, что прием гормональных препаратов может быть вреден для груди?

Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет, все еще ведутся научные исследования.

Учитывая сложный процесс развития заболеваний молочных желез, прием гормональных препаратов не является прямым фактором этого процесса. Но их прием может быть пусковым механизмом нарушения работы клеточного цикла. Любые препараты, а в особенности гормональные, должны назначаться только врачом после тщательного обследования.

Прежде чем назначить препарат, проводится комплексное обследование: исследование гормонального фона (определение уровня гормонов в соответствие с фазами менструального цикла), обследование органов малого таза, молочной железы, щитовидной железы. Также необходима консультация гинеколога, эндокринолога и маммолога. Результаты полученных обследований помогают подобрать правильный препарат и оценить возможные риски его приема.

В практике очень часто встречаются молодые девушки, которые самостоятельно, без назначения врача, начинают пить гормональные препараты и через полгода сталкиваются с проблемами не только в области груди, но и других органах.

Должна ли грудь болеть перед месячными?

Появление болей в молочных железах нельзя назвать нормой, ведь это одно из проявлений мастопатии. Поэтому при таком симптоме нужно обраться к врачу.

Нередко боли перед месячными связаны с гормональными изменениями в организме, а именно — с действием гормонов эстрадиола, прогестерона, пролактина. Во вторую фазу менструального цикла соотношение гормонов может изменяться, что может быть связано с болезнями органов малого таза или щитовидной железы. Поэтому необходим комплексный подход совместно с врачом гинекологом и эндокринологом.

Вообще, боли в груди зависят от многих факторов. Например, от строения молочных желез: женщины, у которых в их структуре преобладает железистая ткань, чаще сталкиваются с болью, чем женщины, у которых преобладает жировая или фиброзная ткань.

Выделения из груди могут быть безвредны?

Выделения из молочных желез должны появляться при легком надавливание на область сосков. Выделяют следующие их виды:

прозрачные. При надавливании на области соска появляется незначительное количество прозрачных выделений — «протоковый секрет», который возникает в результате сдавления протоков в молочной железе. Опасности такие выделения не представляют.

Белые («молоко»). Говорят о том, что есть какое-то нарушение гормонального фона, чаще возникают при повышении гормона пролактина, что может свидетельствовать о наличии аденомы гипофиза. Поэтому при появлении таких выделений необходимо обратиться к маммологу.

Зеленые. Могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в молочной железе. Появляются при кистозных образованиях или воспалении протоков. Требуется срочное обследование и лечение.

Бурые, красные — это самый опасный вид выделений. Свидетельствует о наличии образований в протоках молочной железы, кровь появляется при травматизации самого протока или образования опухоли. Часто такие выделения встречаются при внутрипротоковой папилломе или раке. При их наличии необходимо срочно обратиться к врачу, чаще всего требуется хирургическое лечение.

При появлении любых выделений из соска необходимо обратиться к врачу.

Есть ли риск для здоровья после маммопластики?

Определенные риски есть после любого хирургического вмешательства. Для того чтобы минимизировать их перед операцией, пациенты проходят комплексное обследование.

Перед операцией на молочных железах, в том числе и маммопластике, рекомендуется пройти:

обследование организма в целом (анализы крови, оценка функции сердца и внутренних органов). Это необходимо для определения возможных осложнений или выявления противопоказаний к предстоящей операции.

Тщательное обследование молочных желез (ультразвуковое исследование и маммография). Необходимо для исключения новообразований.

Далее все будет зависеть от опыта пластического хирурга, правильного подбора размеров имплантов (подбираются индивидуально, исходя из телосложения и желаемого объема) и послеоперационного периода (период заживления).

Правда, что тесное нижнее белье может вызвать рак?

Ношение тесного белья спровоцировать рак молочной железы не может, но возникновение различных форм мастопатии — запросто.

При выборе бюстгальтера обращаем внимание на то, что:

размер должен полностью соответствовать размеру груди. Для этого достаточно подойти в специализированный магазин нижнего белья, где продавец с сантиметровой лентой снимет мерки и подскажет размер.

Швы не должны проходить через линию соска. При длительном ношении или высокой активности за счет трения происходит травматизация данной области, что может привести к воспалению или онкологии.

Бюстгальтер должен поддерживать грудь и слегка приподнимать ее. Определить уровень, на котором должна быть наиболее выступающая часть очень легко, нужно найти середину между плечом и локтем — это и есть уровень.

Женщинам с большой/тяжелой грудью необходимо постоянно носить бюстгальтер для профилактики опущения груди. В домашних условиях достаточно подобрать поддерживающий грудь спортивный бюстгальтер.

При грамотном подборе нижнего белья мы не только профилактируем заболевания молочных желез, но и сохраняем форму груди.

Не вредно ли спать на груди?

Когда мы спим на груди, под давлением нашего тела молочные железы сдавливаются. Происходит травматизация железистых клеток и протоков, нарушается кровообращение в тканях. Все это, в итоге, приводит к мастопатии. Оптимальное положение во время сна для груди — на спине и на боку.

На какой стадии должен быть рак груди, чтобы точно его вылечить?

Всего выделяют 4 стадии рака груди:

есть локальное поражение молочной железы размерами не более 2 см, лимфатические узлы и внутренние органы без метастазов.

Когда размер поражения в молочной железе составляет от 2 до 5 см, наблюдается единичный лимфатический узел подмышечной области с метастазом, внутренние органы — без метастазов;

Размеры поражения молочной железы более 5 см, множественные метастазы в лимфатических узлах, внутренние органы без метастазов;

Не зависит от размеров поражения молочной железы и лимфатических узлов, но есть метастазы во внутренних органах (легкие, кости, печень, головной мозг и др).

Чем выше стадия, тем процесс запущеннее, и тем тяжелее и сложнее будет проходить лечение.

Запущенная форма 4 стадии рака молочной железы встречается реже. Чаще в практике встречается 2 или 3 стадии, имеющие достаточно хороший прогноз.

Вылечить рак молочной железы можно на любой стадии. Процесс излечения зависит от многих факторов: от грамотности и своевременности поставленного диагноза, от правильного обследования и определения распространенности процесса, от возраста пациента, от наличия сопутствующей патологии и факторов риска.


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