Десять вопросов маммологу: все, что ты хотела знать о здоровье груди, но боялась спросить

После двух лет, при сохранении грудного вскармливания, постоянной стимуляции ткани молочной железы и продолжающейся стимуляции выработки гормона пролактина, происходит как истощение гормонального фона, так и рецепторного аппарата клеток молочной железы — лактоцитов. Также увеличивается риск травматизации в результате укусов, к которым часто присоединяется инфекция и воспаление груди.

Поэтому длительное кормление приносит организму больше вреда, чем пользы.

Правда ли, что прием гормональных препаратов может быть вреден для груди?

Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет, все еще ведутся научные исследования.

Учитывая сложный процесс развития заболеваний молочных желез, прием гормональных препаратов не является прямым фактором этого процесса. Но их прием может быть пусковым механизмом нарушения работы клеточного цикла. Любые препараты, а в особенности гормональные, должны назначаться только врачом после тщательного обследования.

Прежде чем назначить препарат, проводится комплексное обследование: исследование гормонального фона (определение уровня гормонов в соответствие с фазами менструального цикла), обследование органов малого таза, молочной железы, щитовидной железы. Также необходима консультация гинеколога, эндокринолога и маммолога. Результаты полученных обследований помогают подобрать правильный препарат и оценить возможные риски его приема.

В практике очень часто встречаются молодые девушки, которые самостоятельно, без назначения врача, начинают пить гормональные препараты и через полгода сталкиваются с проблемами не только в области груди, но и других органах.

Должна ли грудь болеть перед месячными?

Появление болей в молочных железах нельзя назвать нормой, ведь это одно из проявлений мастопатии. Поэтому при таком симптоме нужно обраться к врачу.

Нередко боли перед месячными связаны с гормональными изменениями в организме, а именно — с действием гормонов эстрадиола, прогестерона, пролактина. Во вторую фазу менструального цикла соотношение гормонов может изменяться, что может быть связано с болезнями органов малого таза или щитовидной железы. Поэтому необходим комплексный подход совместно с врачом гинекологом и эндокринологом.

Вообще, боли в груди зависят от многих факторов. Например, от строения молочных желез: женщины, у которых в их структуре преобладает железистая ткань, чаще сталкиваются с болью, чем женщины, у которых преобладает жировая или фиброзная ткань.

Выделения из груди могут быть безвредны?

Выделения из молочных желез должны появляться при легком надавливание на область сосков. Выделяют следующие их виды:

прозрачные. При надавливании на области соска появляется незначительное количество прозрачных выделений — «протоковый секрет», который возникает в результате сдавления протоков в молочной железе. Опасности такие выделения не представляют.

Белые («молоко»). Говорят о том, что есть какое-то нарушение гормонального фона, чаще возникают при повышении гормона пролактина, что может свидетельствовать о наличии аденомы гипофиза. Поэтому при появлении таких выделений необходимо обратиться к маммологу.