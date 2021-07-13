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Мало не значит вульгарно: как носить открытые вещи

Декольте. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Чтобы выглядеть сексуально, а не вызывающе подчеркивайте что-то одно: плечи, ключицы, колени, советует «Домашний Очаг».

Лето — время открытых и смелых нарядов, но важно научиться носить их красиво, а не вызывающе. При правильном подходе открытые плечи и короткая юбка создадут не вульгарный, а стильный образ. 

Открытые плечи

На данный момент существует множество фасонов с открытыми плечами. Такие вещи не являются базовыми в гардеробе, но универсальны и подходят практически к любому случаю. Платье со спущенными плечиками или с бретелью на одно плечо — отличный вариант для городской кокетки, осталось добавить немного макияжа и туфли.
 
Декольте
 
Здесь важно учитывать особенности своей фигуры и, в частности, размера и формы груди. Почти оголенная грудь — некрасиво и непривлекательно, очерченная по формам — визуальное наслаждение.

Необходимо тщательно выбирать аксессуары под открытые платья и топы во избежание неприятных складок или, напротив, стягиваний кожи — это касается и пышногрудых красоток, и девушек с небольшой грудью.

Любой откровенный образ можно сделать элегантнее, добавив недостающие детали — пиджак, корсет, жилет или накидку.

Разрезы

Выбирая откровенное платье, так и хочется выбрать разрез подлиннее — не торопитесь, учтите фасон. К примеру, длинное платье в пол с вырезом до бедра будет смотреться великолепно, в то время как мини юбка с дополнительными разрезами — это уже вульгарность. Учтите, что в длинном платье разрез или шлица могут быть глубокими, главное — соблюдать правило: нижнее белье не должно просматриваться за такой красотой.
 
Прозрачная одежда
 
 
Еще один замечательный вариант откровенного образа, который нужно носить с умом. Прозрачное платье можно надеть на телесное платье-комбинацию или белье по типу боди — это сексуально, открыто и не вульгарно. Исключения составляют сценические образы артистов и артисток, которые специально создают такой эпатажный стиль.
 
 
Платья из струящихся тканей
 
Что может будоражить больше, чем ткань, приятная на ощупь? Она едва ощутима и скользит даже в глазах окружающих. Свободное платье из шелка или шифона призвано обеспечить внимание и комфорт его обладательнице в любом месте и в любое время. Помните о длине платья — оно не должно оголять ягодицы, но вполне может демонстрировать красоту ног и рук.
 
Сетка поверх бра или бюстгальтера
 
Модный и яркий вариант сексуального верха без намека на вульгарность. На данный момент дизайнеры мировых брендов включают подобные элементы в свои коллекции. Вы будете выглядеть смело и дерзко, оставаясь при этом в тренде.
 
Вырезные элементы
 
 
Очень эффектно смотрятся вырезные вставки по бокам или на спине дамского платья/ костюма. Уместен вариант вставки в форме выреза на груди, но все, опять же, должно быть в меру — не переборщите. Старайтесь подчеркнуть одну конкретную часть тела и тогда успех неизбежен.
 
Шорты
 
Практически всегда шорты — это сексуально, не учитывая экземпляры, плотно облегающие ягодицы и буквально выставляющие напоказ все прелести. Подчеркивайте ваши формы, носите шорты с удовольствием, просто следите за тем, чтобы они достаточно прикрывали ваши бедра и делали их зрительно еще более желанными.
 
Открытая спина
 
Глубокий вырез на женской спине выглядит пикантно и магнитом притягивает взгляды окружающих — это может быть вырез-качели или просто глубокий вырез, главное, чтобы он был один. Не нужно смешивать вырез до копчика с открытым декольте и юбкой мини, достаточно продемонстрировать что-то одно: красивую грудь или осиную талию.

Симметрия

Допустим, вам хочется подчеркнуть несколько достоинств, в таком случае хорошо подойдут раздельные костюмы: юбка до бедра или шорты с завышенной талией (можно брюки бананы) + бра/топ, укороченная рубашка станут отличным вариантом. Вы тактично оголите свои ноги, руки и часть тела между верхом и низом, одновременно показав свои хорошие манеры и сексуальность.
 
Какая длина уместна?
 
Юбка должна быть такой, чтобы если вы наклонились к полу, ваше белье не стало достоянием общественности — прикройте бедра и ягодицы. Идеальный вариант короткого платья — изделие с длиной в полбедра.

Если вы обладательница сочных форм, отдайте свое предпочтение юбкам выше колена с вырезом сбоку или сзади — так вы гарантированно будете выглядеть сексуально и заодно продемонстрируете красоту ваших ног.


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