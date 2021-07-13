Мало не значит вульгарно: как носить открытые вещи
Чтобы выглядеть сексуально, а не вызывающе подчеркивайте что-то одно: плечи, ключицы, колени, советует «Домашний Очаг».
Чтобы выглядеть сексуально, а не вызывающе подчеркивайте что-то одно: плечи, ключицы, колени, советует «Домашний Очаг».
Лето — время открытых и смелых нарядов, но важно научиться носить их красиво, а не вызывающе. При правильном подходе открытые плечи и короткая юбка создадут не вульгарный, а стильный образ.
Открытые плечи
Необходимо тщательно выбирать аксессуары под открытые платья и топы во избежание неприятных складок или, напротив, стягиваний кожи — это касается и пышногрудых красоток, и девушек с небольшой грудью.
Любой откровенный образ можно сделать элегантнее, добавив недостающие детали — пиджак, корсет, жилет или накидку.
Симметрия
Если вы обладательница сочных форм, отдайте свое предпочтение юбкам выше колена с вырезом сбоку или сзади — так вы гарантированно будете выглядеть сексуально и заодно продемонстрируете красоту ваших ног.