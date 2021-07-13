Мало не значит вульгарно: как носить открытые вещи

Выбирая откровенное платье, так и хочется выбрать разрез подлиннее — не торопитесь, учтите фасон. К примеру, длинное платье в пол с вырезом до бедра будет смотреться великолепно, в то время как мини юбка с дополнительными разрезами — это уже вульгарность. Учтите, что в длинном платье разрез или шлица могут быть глубокими, главное — соблюдать правило: нижнее белье не должно просматриваться за такой красотой.

Прозрачная одежда