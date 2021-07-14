Молочная диета для похудения: пять дней по белой реке!

Если вы любите молоко и хотите немного похудеть, но не готовы уделить этому процессу целых пять дней, возможно, неплохой альтернативой вам покажется бананово-молочная экспресс-диета. Она позволяет избавиться от 2-3 кг за три дня нехитрым способом: на завтрак, обед и ужин следует выпивать стакан молока и съедать один банан (можно делать смузи из обоих продуктов). В перерывах необходимо пить простую негазированную воду комнатной температуры. А если вас терзает надоедливый голод, разделите указанное количество разрешенных продуктов на большее число приемов пищи.

На весь срок молочной диеты в любой из ее разновидностей имеет смысл воздержаться от соли, сахара, любых соусов и добавок, и, разумеется алкоголя. Чай и кофе также имеет смысл временно исключить из меню, чтобы не перегружать нервную систему и выводящие органы.

«Сырая» молочная диета: экстравагантный способ оздоровления

Молочная диета используется не только для похудения: множество поклонников по всему свету завоевал специфический способ употребления в пищу молока, пропагандируемый в работах двух докторов из США — Чарльза Санфорда Портера и Бернара Макфэддена.

Ученые утверждают — если положиться на цельное молоко свежего надоя (не кипяченое и не разбавленное), можно добиться стойкого улучшения самочувствия в том числе при достаточно серьезных заболеваниях. В числе хворей, при которых стоит попробовать сырую молочную диету, Портер и Макфэдден называют ревматоидный артрит, экзему, туберкулез, изжогу, бессонницу, дисфункцию щитовидной железы, анемию, мигрень и даже наркотическую зависимость.

Оздоравливающая молочная диета крайне проста: на протяжении трех недель в качестве единственной пищи следует употреблять молоко «из-под коровы» и сохранять покой, избегая физической активности и переживаний. На молочную диету стоит «садиться» весной или ранним летом — именно в это время года буренки получают самую свежую и полезную пищу, что, соответственно, положительно сказывается на продукте.

В трудах Макфэддена и Портера содержатся в том числе выкладки, с помощью которых можно определить индивидуальное суточное количество чудесного напитка — его необходимый объем регулируется полом, возрастом, весом и диагнозом пациента. В среднем это порядка 2-3 литров парного молока в день. Дневной калораж при этом остается достаточно высоким — около 2000 ккал в сутки.

Однако, по уверению гуру молочной диеты, все питательные вещества молока прекрасно усваиваются именно благодаря его жидкой форме, а молочный жир является для человека наиболее деликатной и ценной формой липидов. Именно такие жиры сохраняют кожу в идеальном состоянии.

Конечно, при всей полезности молока в качестве продукта питания, концепция сырой молочной диеты для оздоровления имеет множество слабых мест. В первую очередь стоит обратить внимание на сложности в получении безопасного сырья в условиях мегаполиса; молоко термически обрабатывают не только для увеличения срока хранения, но и чтобы обеззаразить. Кроме того, три недели питания единственным разрешенным продуктом несут в себе все риски любой другой монодиеты. И, конечно, попытка излечиться от заболевания самостоятельно, пользуясь книжными советами и без «очной ставки» с лечащим врачом в любом случае опасное предприятие, не исключающее возможности того, что здоровье, вопреки ожиданиям, только ухудшится.

Ну и наконец, заявленный срок молочной диеты Портера и Макфэддена уж больно велик — в привычном понимании даже 5-7 дней, в течение которых человек питается одним-единственным продуктом, игнорируя все прочие, считается огромным испытанием. А на сырой молочной диете «сидеть», по уверению ученых, следует аж 21 день!

Вероятно, что человека, выдержавшего столь долгую «пытку» диетой на молоке, по итоге можно смело записывать в супергерои — ведь такая сила воли редко встречается у людей с лишним весом…



