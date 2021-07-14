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Молочная диета для похудения: пять дней по белой реке!

Молоко. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Человек начинает свой путь в мир «большой еды» именно с молока, — продукта, концентрирующего основные питательные вещества в легкоусвояемой форме. А может ли молоко прийти на помощь в борьбе с лишним весом? Адепты молочной диеты уверены — да! При этом диета на молоке не отнимет много времени: она длится всего 5 дней, пишет woman.ru.

Молочные реки, кисельные берега… Любой из нас с раннего детства знакома эта сказочная картина изобилия и исполнения мечтаний! Интересно, как быстро молочная диета способна осуществить наши чаяния насчет идеальной фигуры?

Молочная диета

Продолжительность: 5 дней

Особенности: строгая диета, предполагающая употребление в основном молочных продуктов

Стоимость: низкая

Результат: минус 3-4 кг

Рекомендуемая частота: не чаще 1 раза в год

Молочная диета не подходит: беременным, кормящим, при аллергии на молоко и непереносимости лактозы, болезнях желудочно-кишечного тракта. Перед началом диеты необходимо посоветоваться с лечащим врачом!

Диета на молоке: неожиданные «за» и очевидные «против»

Главным компонентом молочной диеты является, как нетрудно догадаться, молоко. Споры вокруг молока и молочных продуктов не утихают долгие десятилетия.

Всем известно, что молоко — натуральный, приятный на вкус напиток, любимый и взрослыми, и детьми, содержащий кальций, магний и калий, а также важнейшие жирорастворимые витамины, в числе которых A, B, D. Это источник сырья для крупнейшей отрасли промышленности и ингредиент множества блюд.

Но у молока есть и противники, по мнению которых польза молока сильно преувеличена, и в действительности этот кажущийся незаменимым в рационе продукт только перегружает пищеварительную систему, превращаясь в ЖКТ в жир и казеиновые сгустки. Есть мнение, что именно нефизиологичность употребления человеком в пищу молока животных является основной причиной таких расстройств как непереносимость лактозы и аллергия на молоко.

Многие знаменитости, в числе которых, например, Меган Фокс, открыто заявляют о вреде молока прежде всего для фигуры. Пример звезды «Черепашек ниндзя», утверждающей, что поддерживать сногсшибательную форму ей позволяет полный отказ от молочного, и вправду может убедить даже скептиков.

Но не всех: многих желающих похудеть подкупает тот факт, что «в отрыве» от другой пищи молочные продукты способны обеспечить долговременное чувство сытости. Кроме того, преимуществом молочной диеты является пищевая ценность молока и кефира по сравнению с «героями» других питьевых диет (соками, чаями и пр.).

Молочные продукты содержат и белки, и жиры и углеводы, и, возможно, если вы твердо решили подвергнуть себя строгой питьевой диете, молоко станет лучшим выбором из всего возможного.

Молочная диета на 5 дней: главное — не замычать!

Распространены несколько разновидностей молочной диеты. Наиболее жесткой считается похудательный план на 5 дней, в каждый из которых разрешено выпивать 1,5 литра обезжиренного молока и 1,5-2 литра негазированной воды. Опасность такого меню заключается в потенциальном возникновении диареи, нередко сопровождающей совместное распитие молока и воды.

Часть молока на молочной диете можно заменить кефиром. Кефир — проверенный продукт для похудения. Благодаря тому, что его белки и сахара частично переработаны бактериями, кефир хорошо усваивается и положительно влияет на микрофлору кишечника. 

Более щадящим вариантом можно считать молочную диету для похудения на 5 дней, в ходе которой к обезжиренному молоку и кефиру добавляются немного овощей, фруктов, творога, овсянки и яйцо. В этом случае меню на каждый день остается одинаковым и выглядит следующим образом:

  • Завтрак: стакан молока или кефира + 1 некислый фрукт

  • Второй завтрак: стакан молока или кефира

  • Обед: овощной салат, заправленный йогуртом, 150 гр нежирного творога или 1 отварное яйцо

  • Полдник: 100 гр отварной овсянки без добавок на воде + стакан молока

  • Ужин: стакан молока или кефира + 1 некислый фрукт.

Если вы любите молоко и хотите немного похудеть, но не готовы уделить этому процессу целых пять дней, возможно, неплохой альтернативой вам покажется бананово-молочная экспресс-диета. Она позволяет избавиться от 2-3 кг за три дня нехитрым способом: на завтрак, обед и ужин следует выпивать стакан молока и съедать один банан (можно делать смузи из обоих продуктов). В перерывах необходимо пить простую негазированную воду комнатной температуры. А если вас терзает надоедливый голод, разделите указанное количество разрешенных продуктов на большее число приемов пищи.

На весь срок молочной диеты в любой из ее разновидностей имеет смысл воздержаться от соли, сахара, любых соусов и добавок, и, разумеется алкоголя. Чай и кофе также имеет смысл временно исключить из меню, чтобы не перегружать нервную систему и выводящие органы.

«Сырая» молочная диета: экстравагантный способ оздоровления

Молочная диета используется не только для похудения: множество поклонников по всему свету завоевал специфический способ употребления в пищу молока, пропагандируемый в работах двух докторов из США — Чарльза Санфорда Портера и Бернара Макфэддена.

Ученые утверждают — если положиться на цельное молоко свежего надоя (не кипяченое и не разбавленное), можно добиться стойкого улучшения самочувствия в том числе при достаточно серьезных заболеваниях. В числе хворей, при которых стоит попробовать сырую молочную диету, Портер и Макфэдден называют ревматоидный артрит, экзему, туберкулез, изжогу, бессонницу, дисфункцию щитовидной железы, анемию, мигрень и даже наркотическую зависимость.

Оздоравливающая молочная диета крайне проста: на протяжении трех недель в качестве единственной пищи следует употреблять молоко «из-под коровы» и сохранять покой, избегая физической активности и переживаний. На молочную диету стоит «садиться» весной или ранним летом — именно в это время года буренки получают самую свежую и полезную пищу, что, соответственно, положительно сказывается на продукте.

В трудах Макфэддена и Портера содержатся в том числе выкладки, с помощью которых можно определить индивидуальное суточное количество чудесного напитка — его необходимый объем регулируется полом, возрастом, весом и диагнозом пациента. В среднем это порядка 2-3 литров парного молока в день. Дневной калораж при этом остается достаточно высоким — около 2000 ккал в сутки.

Однако, по уверению гуру молочной диеты, все питательные вещества молока прекрасно усваиваются именно благодаря его жидкой форме, а молочный жир является для человека наиболее деликатной и ценной формой липидов. Именно такие жиры сохраняют кожу в идеальном состоянии.

Конечно, при всей полезности молока в качестве продукта питания, концепция сырой молочной диеты для оздоровления имеет множество слабых мест. В первую очередь стоит обратить внимание на сложности в получении безопасного сырья в условиях мегаполиса; молоко термически обрабатывают не только для увеличения срока хранения, но и чтобы обеззаразить. Кроме того, три недели питания единственным разрешенным продуктом несут в себе все риски любой другой монодиеты. И, конечно, попытка излечиться от заболевания самостоятельно, пользуясь книжными советами и без «очной ставки» с лечащим врачом в любом случае опасное предприятие, не исключающее возможности того, что здоровье, вопреки ожиданиям, только ухудшится.

Ну и наконец, заявленный срок молочной диеты Портера и Макфэддена уж больно велик — в привычном понимании даже 5-7 дней, в течение которых человек питается одним-единственным продуктом, игнорируя все прочие, считается огромным испытанием. А на сырой молочной диете «сидеть», по уверению ученых, следует аж 21 день!

Вероятно, что человека, выдержавшего столь долгую «пытку» диетой на молоке, по итоге можно смело записывать в супергерои — ведь такая сила воли редко встречается у людей с лишним весом…


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