Чт, 15.07.2021
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Почему стало модно ходить без бюстгальтера

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Еще несколько лет назад отказ от нижнего белья считался дурным тоном. Чтобы надеть топы на тонких бретелях, с открытыми плечами или спиной, модницы экспериментировали с силиконовыми лямками, которые сильно врезались в кожу. Исключением становились вечерние платья, которые изначально не подразумевали под собой бюстгальтеров, пишет woman.ru.

Жара на планете бьет все рекорды, и девушки все чаще отказываются от бюстгалтеров, стремясь спастись от зноя. Что ж, голливудские красотки уже давно сделали то же самое.

В 2015 году Кендалл Дженнер сделала пирсинг сосков, и с тех пор она часто появляется на публике в полупрозрачных водолазках, футболках и топах без бюстгальтера. В одном из интервью 25-летняя звезда призналась, что гордится своей грудью, и считает, что без бра она выглядит более сексуально.

Сестра Кендалл, 23-летняя Кайли Дженнер, также не жалует нижнее белье. Но девушка часто использует специальные наклейки для сосков, чтобы их не было видно через одежду.

Пару лет назад модницы носили майки на тонких бретелях с бюстгальтерами с силиконовыми лямками. Сегодня можно выдохнуть и просто отказаться от нижнего белья. Однако при выборе камисоли (топа на тонких лямках) обращайте внимание на вещи из плотных непрозрачных тканей, чтобы не выглядеть вызывающе.

Сдержанные платья-халаты выглядят волнующе, если под них не надевать бюстгальтер. Пример можете взять с 48-летней актрисы Габриэль Юнион, которой удалось превратить деловой образ в сексуальный, всего лишь отказавшись от нижнего белья.

Помните, что отказ от белья должен быть оправданным. Женщины, которые надевают мужские футболки без бюстгальтера, выглядят интригующе. Однако, если ваша грудь слишком большая и не держит форму, мы рекомендуем не проводить подобных экспериментов.

Сестры Кардашьян часто выходят в свет без бра. После того, как Хлое похудела, она нередко носит облегающие платья на тонких бретелях на голое тело. Подобные образы выглядят естественно и стильно.

С тех пор, как в моду вошли платья-комбинации из шелка, фэшионисты всего мира начали отказываться от бра. Согласитесь, бюстгальтер с одеждой в бельевом стиле — это уже перебор. Однако, если вы не готовы к тому, чтобы окружающие увидели вашу грудь, обратите внимание на комбинации с кружевом или объемным декором на лифе.

52-летняя Дженнифер Энистон c 2013 года редко надевает бюстгальтер в повседневной жизни, а недавно она стала отказываться от него и на светских мероприятиях. Многие интернет-пользователи ее осуждают, а нам кажется, что с такой грудью звезда может себе это позволить.

Помните, что в любом наряде вы в первую очередь должны выглядеть достойно. Поэтому, если вы не самая рисковая модница, отдайте предпочтение лаконичному черному комплекту из кроп-топа без декольте и юбки-миди.

Чтобы повысить градус сексапильности, обратите внимание на вещи с узором, имитирующим сетку. 24-летняя Белла Хадид выбрала платье, которое выглядит так, будто поверх него надет жилет. Что ж, с таким нарядом не грех отказаться от бюстгальтера.

Алессандра Амбросио предпочитает дышать полной грудью и не носить бюстгальтер. Но у нее есть два правила: вещи из тонкой ткани обязательно должны быть объемными, а водолазки или джемперы, подчеркивающие формы — из плотных материалов.

Если вы не из тех, кто готов показать окружающим свою грудь, но бюстгальтер носить все же не хотите, то прекрасным вариантом для вас станет многослойный образ. Надевайте майку или рубашку с объемным кардиганом и будьте уверены в том, что никто не осудит вас за следование модной тенденции.

Если вы обладательница маленькой груди, размер которой вас полностью устраивает, вы можете смело надевать короткие платья со скромными вырезами и кроп-топы из легких, но непрозрачных тканей. А вот от глубокого декольте в таком случае лучше отказаться.

Если вам нравится ходить без бюстгальтера, но вы не хотите, чтобы люди вокруг смотрели на вашу грудь, используйте в своем образе украшения. Аксессуары отвлекут внимание от ваших форм.

Обладательницы пышной груди нередко стесняются выходить из дома без бюстгальтера. Но если вы в отличной форме, как Эмили Ратаковски, то всевозможные топы, майки и футболки вы можете смело носить на голое тело.

Декор на вашей одежде также может стать отвлекающим маневром. Если вы решили пойти на вечеринку без бра, отдайте предпочтение топу с оригинальным узором, вышивкой или вырезами.

Летние комбинезоны с глубокой линией декольте дизайнеры и fashion-эксперты не рекомендуют носить с бюстгальтерами. Поэтому постарайтесь найти модель из жатой ткани, которая не будет акцентировать внимание на груди.

Не нужно воспринимать тенденцию отказа от бюстгальтеров слишком буквально. Если вы хотите надеть прозрачную блузу, то без бра или жакета не обойтись.

Джиджи Хадид, как и ее сестра Белла, не из робкого десятка. Для одной из вечеринок она предпочла облегающее фигуру платье с оригинальной шнуровкой и, конечно же, не стала надевать под него бюстгальтер.

Джиджи Хадид ФОТО: AFP / Scanpix

Селена Гомес — поклонница маек на тонких бретелях, которые они часто надевает без белья. Однако, если модница выходит из дома без бюстгальтера, она, как правило, берет с собой жакет, плащ или кардиган, с помощью которого можно будет прикрыться в любой момент.

Если у вас длинные волосы, то их можно разделить на две части (как на фото) и прикрыть ими грудь. Выглядит это скромно и волнующе одновременно.


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