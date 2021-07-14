Почему стало модно ходить без бюстгальтера

Жара на планете бьет все рекорды, и девушки все чаще отказываются от бюстгалтеров, стремясь спастись от зноя. Что ж, голливудские красотки уже давно сделали то же самое.

В 2015 году Кендалл Дженнер сделала пирсинг сосков, и с тех пор она часто появляется на публике в полупрозрачных водолазках, футболках и топах без бюстгальтера. В одном из интервью 25-летняя звезда призналась, что гордится своей грудью, и считает, что без бра она выглядит более сексуально.

Сестра Кендалл, 23-летняя Кайли Дженнер, также не жалует нижнее белье. Но девушка часто использует специальные наклейки для сосков, чтобы их не было видно через одежду.

Пару лет назад модницы носили майки на тонких бретелях с бюстгальтерами с силиконовыми лямками. Сегодня можно выдохнуть и просто отказаться от нижнего белья. Однако при выборе камисоли (топа на тонких лямках) обращайте внимание на вещи из плотных непрозрачных тканей, чтобы не выглядеть вызывающе.

Сдержанные платья-халаты выглядят волнующе, если под них не надевать бюстгальтер. Пример можете взять с 48-летней актрисы Габриэль Юнион, которой удалось превратить деловой образ в сексуальный, всего лишь отказавшись от нижнего белья.

Помните, что отказ от белья должен быть оправданным. Женщины, которые надевают мужские футболки без бюстгальтера, выглядят интригующе. Однако, если ваша грудь слишком большая и не держит форму, мы рекомендуем не проводить подобных экспериментов.

Сестры Кардашьян часто выходят в свет без бра. После того, как Хлое похудела, она нередко носит облегающие платья на тонких бретелях на голое тело. Подобные образы выглядят естественно и стильно.

С тех пор, как в моду вошли платья-комбинации из шелка, фэшионисты всего мира начали отказываться от бра. Согласитесь, бюстгальтер с одеждой в бельевом стиле — это уже перебор. Однако, если вы не готовы к тому, чтобы окружающие увидели вашу грудь, обратите внимание на комбинации с кружевом или объемным декором на лифе.

52-летняя Дженнифер Энистон c 2013 года редко надевает бюстгальтер в повседневной жизни, а недавно она стала отказываться от него и на светских мероприятиях. Многие интернет-пользователи ее осуждают, а нам кажется, что с такой грудью звезда может себе это позволить.

Помните, что в любом наряде вы в первую очередь должны выглядеть достойно. Поэтому, если вы не самая рисковая модница, отдайте предпочтение лаконичному черному комплекту из кроп-топа без декольте и юбки-миди.

Чтобы повысить градус сексапильности, обратите внимание на вещи с узором, имитирующим сетку. 24-летняя Белла Хадид выбрала платье, которое выглядит так, будто поверх него надет жилет. Что ж, с таким нарядом не грех отказаться от бюстгальтера.