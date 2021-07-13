Как выбрать устрицы и как их правильно есть

Достаточно известны факт, что еще в начале 19 века в Англии и Франции устриц не считали деликатесным блюдом, но это была пища бедняков, которым не хватало денег на хоть какое-то мясо. Устриц бесконтрольно вылавливали в больших количествах, естественно, их популяция существенно сократилась, а уже во второй половине века этот продукт сильно подорожал и закономерно стал настоящим деликатесом. Согласно европейской традиции, устриц вылавливают и употребляют с сентября по апрель, так как летом у моллюсков период размножения, мясо становится горьковатым на вкус, благодаря специальному молоку, появляющемуся в раковинах. Устрицы предпочитают относительно теплые воды, их можно встретить у берегов Черного и Японского морей, в Средиземноморье и в Атлантике, в Индийском и Тихом океанах. Выбирая воду с низким содержанием соли, моллюски часто селятся в устьях рек, в зоне приливов и отливов, очень близко от берега или на глубине 1 метра, хотя некоторые виды устриц встречаются и на глубине 60-70 метров. Вкус устриц многогранен, все зависит от региона, где их разводили, он может быть соленым, минеральным, сладковатым и даже похожим на вкус дыни. Конечно, наиболее вкусной считается «дикая» устрица, стоит она дороже и имеет слегка металлический привкус, а моллюск, выращенный на ферме более калориен и имеет сладковато-соленый, маслянистый вкус.
В 18 веке устрицы стали популярны благодаря мемуарам Джакомо Казановы, в которых он признавался, что на завтрак съедает их 50 штук, поэтому люди сделали вывод: блюдо существенно повышает либидо.
В мясе устриц содержатся жиры, белки и углеводы, цинк, медь, железо, селен, натрий, йод, фтор, жирные кислоты, в частности Омега-3, витамины группы В (В1, В2, В12). К тому же ученые Америки выяснили, что в ненасыщенных жирных кислотах устриц есть керамиды – вещества оказывающие блокирующее действие на рост раковых клеток, в частности рака молочной железы.
Как правильно выбирать устрицы
Выбирая устрицы, обратите внимание на то, чтобы раковина была плотно закрыта, а сам моллюск был тяжелым и при встряхивании не издавал странных звуков. В ресторане вам должны подать закрытые охлажденные моллюски или же вскрыть их прямо при вас – это свидетельствует о свежести устриц.
Можно использовать трехзубчатую вилкой, ею подцепите мясо моллюска, полейте его лимонным соком или же обмакните в соус на выбор и отправляйте в рот. А можете просто выпить прямо из раковины предварительно подрезав ножку. Гурманы рекомендуют глотать моллюск целиком, не пережевывая. Чтобы еще лучше прочувствовать вкус моллюска, его рекомендуется подавать под белое вино или более крепкие напитки. Кстати, есть устрицы можно не только в сыром виде, но также по-разному их готовить и делать разнообразные блюда: запекать, отваривать, жарить, тушить, мариновать.
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