Как выбрать устрицы и как их правильно есть

Достаточно известны факт, что еще в начале 19 века в Англии и Франции устриц не считали деликатесным блюдом, но это была пища бедняков, которым не хватало денег на хоть какое-то мясо. Устриц бесконтрольно вылавливали в больших количествах, естественно, их популяция существенно сократилась, а уже во второй половине века этот продукт сильно подорожал и закономерно стал настоящим деликатесом. Согласно европейской традиции, устриц вылавливают и употребляют с сентября по апрель, так как летом у моллюсков период размножения, мясо становится горьковатым на вкус, благодаря специальному молоку, появляющемуся в раковинах. Устрицы предпочитают относительно теплые воды, их можно встретить у берегов Черного и Японского морей, в Средиземноморье и в Атлантике, в Индийском и Тихом океанах. Выбирая воду с низким содержанием соли, моллюски часто селятся в устьях рек, в зоне приливов и отливов, очень близко от берега или на глубине 1 метра, хотя некоторые виды устриц встречаются и на глубине 60-70 метров. Вкус устриц многогранен, все зависит от региона, где их разводили, он может быть соленым, минеральным, сладковатым и даже похожим на вкус дыни. Конечно, наиболее вкусной считается «дикая» устрица, стоит она дороже и имеет слегка металлический привкус, а моллюск, выращенный на ферме более калориен и имеет сладковато-соленый, маслянистый вкус.