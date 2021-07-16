Самые полезные: шесть лучших орехов по мнению диетологов

Всего один бразильский орех содержит от 68 до 91 мкг селена – это больше рекомендуемой суточной нормы. Чтобы полностью покрыть потребность нашего организма в этом элементе, достаточно съедать два бразильских ореха в день (но не больше: если постоянно превышать рекомендованную дозу, селеном можно отравиться).

Фисташки

Пищевая ценность (около 28 г или 49 ядер):

160 калорий

13 г жиров

2 г насыщенных жиров

8 г углеводов

2 г пищевых волокон

2 г сахара

6 г белка

Фисташки – одни из самых «белковых» орехов. В одной порции содержится 6 граммов этого полезного вещества, а еще 3 грамма клетчатки. Кроме того, 90% всех жиров, содержащихся в этих орехах, относятся к ненасыщенным, то есть по-настоящему полезным.

Еще одно преимущество фисташек – необходимость их чистить, которая замедляет употребление и тем самым позволяет лучше контролировать процесс насыщения. Миндаль

Пищевая ценность (около 28 г или 23 ядра):

165 калорий

14 г жиров

1 г насыщенных жиров

6 г углеводов

4 г пищевых волокон

1 г сахара

6 г белка

Главное преимущество этих орехов – высокое содержание витамина Е, который не только улучшает состояние кожи, ногтей и волос, но и является мощным антиоксидантом, помогая бороться с воспалительными процессами в нашем организме. Кроме того, несколько исследований подтвердили, что регулярное употребление миндаля может замедлить процесс появления морщин.