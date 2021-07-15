Десять правил питания в жару, которые мы постоянно нарушаем

Правило №1: дополнительная влага

В жаркую погоду полезно потреблять сырые овощи и зелень – особенно те, которые на 70 и более процентов состоят из воды. Это огурец, редис, салат-латук, сельдерей и шпинат.

Правило №2: не забывайте о фруктах

Как и овощи, фрукты (особенно в сыром виде) оказывают охлаждающее действие на организм. Начните день с питательного смузи, ешьте фрукты между основными приемами пищи или добавьте несколько ломтиков в питьевую воду, которую берете с собой.

Правило №3: морские водоросли

Включите в ваш рацион блюда из морских водорослей. С потом организм теряет жизненно важные микроэлементы – калий, магний и натрий. Водоросли способны предотвратить их дефицит, а еще насытить организм йодом, которого так не хватает жителям высокогорья и регионов, удаленных от моря и океана.

Правило №4: рыба вместо мяса

Китайская медицина называет рыбу «прохладной», а моллюсков – «холодной» едой. Считается, что, попадая в организм, они работают на понижение температуры, даже в приготовленном виде. Лучшей еды для жаркого лета не найти!

Правило №5: травы

Некоторые травы оказывают охлаждающее и тонизирующее действие на организм. Так, подорожник, одуванчик и кинза станут полезными дополнениями к летним салатам. Крапиву можно добавить в суп, а лемонграсс, гибискус, красный клевер, мяту, листья смородины и мелиссу — в освежающий чай.

Правило №6: острая пища и горячие напитки

Вы не поверите, но именно острые блюда и горячие напитки спасают от жары жителей Ближнего Востока, Африки и знойной части Азии. Все дело в том, что жгучие специи и чай заставляют человека потеть и охлаждать кожу естественным способом.

Правило №7: пейте больше воды

Это более чем очевидно, но в жару организм действительно нуждается в дополнительной жидкости. Если вы не можете заставить себя пить воду в чистом виде, попробуйте добавить в нее пару кружочков огурца, несколько ягод, сок лимона или два-три листика мелиссы – напиток сразу же приобретет интересный вкус и аромат.

Правило №8: СТОП-лист

В жаркую погоду организм подвергается большой нагрузке. Постарайтесь избавить его от необходимости еще и переваривать тяжелую пищу. Временно откажитесь от мяса, алкогольных напитков, кофе, тортов и других калорийных сладостей, газированных напитков, мучных продуктов и сигарет (от них стоит отказаться насовсем!).

Правило №9: быстрые блюда

Продукты с глубокой тепловой обработкой оставьте на зимний период. Летом предпочтительно потреблять пищу, которую можно съесть сырой. Если это невозможно, готовьте еду на пару, методом тушения или быстрой обжарки с постоянным помешиванием (например, в воке). А блюда, приготовленные во фритюре, скороварке или в духовом шкафу, отложите до первых холодов.

Правило №10: не переедайте