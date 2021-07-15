Как сказать ребенку о разводе: четыре главных совета
Ничего не поделаешь, ваши отношения с супругом подошли к концу. Вы решили развестись и осталось только рассказать об этом ребенку. Как это правильно сделать?
Ничего не поделаешь, ваши отношения с супругом подошли к концу. Вы решили развестись и осталось только рассказать об этом ребенку. Как это правильно сделать?
1. Не делайте вид, что ничего не произошло, не обманывайте и не говорите что-то вроде «папа в длительной командировке». Даже если ребенок выглядит спокойным, он переживает большой стресс, просто проявляется он у всех по-разному. Будьте готовы к проблемам с поведением и успеваемостью в течение 2−6 месяцев после развода, пишет «Домашний Очаг».
2. Подготовьтесь к беседе с ребенком — так, чтобы она не превратилась в выяснение отношений. Постарайтесь присутствовать при разговоре оба, пообещайте, что честно ответите на все вопросы — и сделайте это.
3. Сообщайте только факты, без подробностей и эмоций: «Папа и мама решили жить отдельно — так бывает у многих. Мы оба тебя очень любим, и теперь у тебя будет два дома. Папа будет приходить к тебе по выходным».