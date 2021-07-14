Эстонская инстадива показала, как правильно позировать фотографам

Темноволосая красотка Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, США и отлично знает, как правильно позировать перед камерой. Летом в Америке очень популярны вечеринки у бассейна, и все девушки хотят выглядеть сексуально и сказочно на фотографиях. Как этого добиться? Главное - наденьте сексуальные бикини и полупрозрачное платье, раскрывает секрет Мэрилин.