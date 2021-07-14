Эстонская инстадива показала, как правильно позировать фотографам
Звезда соцсетей Мэрилин Нау опубликовала в Instagram очень сексуальный снимок, заставив поклонников восхищаться ею.
Звезда соцсетей Мэрилин Нау опубликовала в Instagram очень сексуальный снимок, заставив поклонников восхищаться ею.
Темноволосая красотка Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, США и отлично знает, как правильно позировать перед камерой. Летом в Америке очень популярны вечеринки у бассейна, и все девушки хотят выглядеть сексуально и сказочно на фотографиях. Как этого добиться? Главное - наденьте сексуальные бикини и полупрозрачное платье, раскрывает секрет Мэрилин.
Она томно полулежит около бассейна, демонстрируя бежевое платье-комбинацию. Ее грудь отлично видна через почти прозрачную ткань платья. На ногах у красотки телесного цвета туфли на высоких каблуках.
Вы так сможете позировать?