Чт, 15.07.2021
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Эстонская инстадива показала, как правильно позировать фотографам

Мэрилин Нау ФОТО: Kuvatõmmis Merylin Nau Instagramist.

Звезда соцсетей Мэрилин Нау опубликовала в Instagram очень сексуальный снимок, заставив поклонников восхищаться ею. 

Темноволосая красотка Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, США и отлично знает, как правильно позировать перед камерой. Летом в Америке очень популярны вечеринки у бассейна, и все девушки хотят выглядеть сексуально и сказочно на фотографиях. Как этого добиться? Главное - наденьте сексуальные бикини и полупрозрачное платье, раскрывает секрет Мэрилин. 

Она томно полулежит около бассейна, демонстрируя бежевое платье-комбинацию. Ее грудь отлично видна через почти прозрачную ткань платья. На ногах у красотки телесного цвета туфли на высоких каблуках. 

Вы так сможете позировать?

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