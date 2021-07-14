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ПАССАЖИРЫ, ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ ⟩ Самая обаятельная таксистка Таллинна кардинально сменила имидж

Элина Есакова, 19.04.2021 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Весной на портале Limon вышел цикл из трех передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой.

Сегодня она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook новые фотографии, сделанные после кардинальной смены образа.

Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Почему она решила начать работать в такси, вы узнаете из видеосюжетов.

1-я серия:

2-я серия: 

3-я серия: 


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