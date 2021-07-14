ПАССАЖИРЫ, ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ ⟩ Самая обаятельная таксистка Таллинна кардинально сменила имидж

Сегодня она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook новые фотографии, сделанные после кардинальной смены образа.

Элина увлекается антропологией и психологией, путешествует, занимается саморазвитием и постоянно чему-то учится. Почему она решила начать работать в такси, вы узнаете из видеосюжетов.