Смотрите, в какой изысканной атмосфере прошел дегустационный вечер Gourmet Showcase

Уютная атмосфера, высокий сервис, отменное качество блюд итальянской кухни в виртуозном исполнении шеф-повара Завена Ионесяна и грамотного сомелье Юрия Братчика позволили проекту Gourmet Showcase завоевать признание и любовь гостей. Благодаря их совместной слаженной работе можно понять и прочувствовать все тонкости сочетания вин Valpolicella и разных блюд, а также открыть новые нюансы вкусов. Секрет яркого насыщенного вкуса Valpolicella в автохтонных сортах винограда. В своей основе Valpolicella производится из сорта Corvina с темными ягодами и с толстой кожицей, который придает винам особую танинность и богатый аромат с нотами вишни, плодовитого Rondinella и кислотного Molinara.
На дегустации обсуждались надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оценивались вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков, а также специфика подачи и возможные гастрономические сочетания.
Гостей ожидали не только изысканные блюда и вина в лучших традициях ресторана, но и сюрпризы от организаторов проекта Showcase PR Project. Мероприятие сопровождалось живой итальянской музыкой в исполнении маэстро Toммазо Примавера, а вечер прошел при поддержке партнеров мероприятия Crescina, Fillerina, Dr. Med Christine Schrammek.
Следующее мероприятие Gourmet Showcase состоится 28 августа в новом ресторане столицы.