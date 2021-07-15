Согласно недавнему исследованиюлюди с белоснежной улыбкой добиваются большего успеха как на профессиональном поприще, так и в личной жизни. Думаем, вы и по собственному опыту знаете, что неухоженные зубы могут испортить даже самый идеальный образ.

Испортить внешний вид зубов может не только пренебрежение личной гигиеной, но и различные продукты, которые окрашивают эмаль, придавая совершенно не свойственные ей оттенки. Мы выбрали несколько самых коварных продуктов, которые лучше если не исключить из своего рациона, то хотя бы сократить их потребление во имя красоты и здоровья зубов, пишет Marie Claire.

Цитрусовые

Продукты, которые вредят здоровью зубов. ФОТО: Shutterstock

Они придают зубам желтоватый оттенок, от которого не избавишься ни пастой со щеткой, ни зубной нитью. Поможет только стоматолог и его профессиональное оборудование. Несмотря на то, что цитрусы богаты витаминами, лучше ими не злоупотреблять — находящаяся в них кислота сильно разрушает эмаль и окрашивает ее в характерный желтоватый цвет.

Сладкие газированные напитки ничем не лучше конфет и леденцов. Они способствуют размножению бактерий, которые при этом выделяют вредные кислоты, способствующие пожелтению эмали. Кроме того, газировка не только изменяет внешний вид зубов, но и провоцирует образование кариеса и разрушение дентина.

В 2013 году в The Telegraph было опубликовано исследование сотрудников Университета Дерби в Великобритании, в котором подробно рассказывалось о вреде чая для наших зубов. Под раздачу особенно попал дешевый черный чай в пакетиках. По словам ученых в нем содержится большое количество фторида, который может провоцировать различные заболевания костей и зубов, в частности. Несмотря на то, что микроэлемент необходим для нашего организма, злоупотреблять им не стоит. Ученые советуют не пить больше 4 чашек чая в день и не покупать низкокачественные чаи.

Черника, ежевика, смородина, вишня и другие «цветные» ягоды

Да-да, мы знаем, что они богаты антиоксидантами и невероятно полезны, но помимо пользы такие ягоды отличаются еще и высоким содержанием красящих пигментов, которые могут придать зубам самые разнообразные оттенки. Есть одно простое, хоть и странное правило, если вы знаете, что свести пятно с одежды от этого продута будет сложно, то помните, что и на зубах оно оставит яркий несмываемый след.