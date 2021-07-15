Готовим щи из кислой капусты: современный рецепт традиционного блюда русской кухни

Щи — отличное блюдо для любого времени года, но все-таки более популярным этот суп становится в холодное время. Оно наваристое, согревающее и питательное. А еще лучше всего получается из квашенной капусты, которую традиционно заготавливали на зиму.

Немного истории

Готовили щи в жарко натопленной и остывающей ночью русской печи. Отсюда они и суточные — с вечера печь натопили, горшок поставили и легли спать. А на другой день вот тебе и щи. Такая технология была обусловлена не только температурными особенностями русской печи, но и тем, что щи зачастую готовили без мяса, в период Великого поста — ведь нужно как-то использовать оставшийся с зимы запас квашенной капусты. И надо понимать, что капуста к этому времени достигала такой степени кислоты, что без суточного томления, а в идеале — замораживания и размораживания никак ее есть не получалось.

Но мы живем в XXI веке, печей у нас в обиходе нет, а квашенную капусту можно купить в той кондиции, которая необходима. Потому можем себе позволить не тратить сутки на приготовление. Да и бульон у нас будет мясной. Словом, щи у нас будут современные, но от того не менее вкусные.

Что нам понадобится:

Говядина на косточке — 300-400 г.,

Квашенная капуста — 300 г.,

Лук — 1 шт.,

Картофель — 2-3 шт.,

Томатная паста — 1 ложка с горкой,

Морковь — 1 шт.,

Растительное масло,

Зелень,

Сметана,

Душистый перец, гвоздика, лавровый лист, специи для бульона.

Шаг 1:

Начнем мы с того, что сварим из нашей говядины крепкий бульон. Промываем мясо, кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на средний огонь. После закипания снимем пену, через пару часов можно добавить в бульон несколько бутонов гвоздики, душистого перца, лавровый лист, коренья. В общем, делаем вкусный бульон. Говядина, как мы знаем, варится около трех часов. Солить только не нужно — капуста даст соль, так что это все выправим в конце.

Шаг 2:

Из готового бульона извлекаем мясо, срезаем его с кости и нарезаем удобными для поедания кубиками. Возвращаем мясо в бульон и продолжаем варить на небольшом огне.

Шаг 3:

Теперь можно приступать к активной стадии приготовления. Для этого отправим в суп всю нашу квашенную капусту, чтобы она отдала свой вкус бульону. Если бы использовали свежую капусту, мы бы, конечно, добавили ее в конце — чтобы хрустела. А вот квашенную можно сразу. Вы уже поняли, что капусту нужно использовать не слишком кислую. Можете засолить сами, можете купить в магазине — дефицита на нее сейчас нет.

Шаг 4: