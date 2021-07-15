Как сбросить лишний вес без вреда для здоровья и не набирать снова
Желая быть стройными, мы часто худеем неправильно: в итоге наносим вред здоровью, а килограммы снова возвращаются. Как этого избежать – рассказывает диетолог.
Желая быть стройными, мы часто худеем неправильно: в итоге наносим вред здоровью, а килограммы снова возвращаются. Как этого избежать – рассказывает диетолог.
Моно-диеты, разгрузочные дни, исключение жиров из рациона – что мы только не делаем, чтобы заполучить фигуру мечты. Но ведь красота – это в первую очередь здоровье, и настоящая женская красота без ретуши все больше завоевывает медиа-просторы.
Если же вы все же решили сказать лишнему весу «прощай», то важно делать это без вреда для здоровья. Как худеть правильно и вновь не набирать лишний вес – рассказала наш постоянный эксперт, диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.
Чем опасно для здоровья неправильное похудение
Летом, желая сбросить лишние кило, нас так и тянет «посидеть на огурцах» или неделю питаться только арбузами: даже существуют такие диеты – клубничная, арбузная и так далее. НО любая жесткая диета навредит, потому что так вы резко лишаете себя важных продуктов, а вместе с ними – жизненно необходимых для нормальной работы всех органов и систем витаминов и элементов. Вместо стройного тела в итоге получаем проблемы с пищеварением, портится кожа и волосы. Да и сами «ушедшие» килограммы быстро возвращаются.
Чаще всего при похудении стараются урезать жиры и углеводы, что вызывает неконтролируемый аппетит в дальнейшем, нарушение метаболизма и сбой в гормональной системе. В итоге похудение происходит, но не за счет ухода жира, а за счет потери мышечной массы.
Главная задача при похудении, которое не навредит организму и поможет удерживать нормальный вес – это разогнать замедленный обмен веществ, а не привести к сбою метаболизма. И здесь нужна не строгая диета, а рациональное питание. Такой тип питания тоже предусматривает ограничение продуктов и даже полный отказ от некоторых. Но исключаются только действительно вредные для здоровья продукты, а взамен предлагается альтернатива. То есть при сбалансированном рационе человек получает нужные ему микроэлементы с пищей, теряет при этом вес и не набирает новые килограммы.
Конечно в первую очередь при похудении из рациона исключаются быстрые углеводы – сахар, сладости, конфеты, выпечка и, конечно же, жирный фаст-фуд. Но нам тогда не хватает вкусненького, чаще всего – именно сладкого, к которому организм привык, и мы начинаем компенсировать этот дефицит чем? Чаще всего фруктами, особенно в летнюю пору.
Часто мы перекусываем или вообще завтракаем «быстрыми» кашами, овсяными или кукурузными сладкими хлопьями. Но такие «фитнесс»-каши не подходят на самом деле для перекусов, особенно для тех, кто борется с лишним весом. Такие продукты быстро трансформируются в организме в сахар, замедляют процесс жиросжигания и если их кушать постоянно, то можно наоборот набрать вес.
Поэтому более здоровая альтернатива таким перекусам – это каши из цельнозерновых круп с низким гликемическим индексом: гречка, перловка, пшено. Также для перекусов хорошо использовать овощи (только нарезать их лучше непосредственно перед употреблением), орехи, сухофрукты. И помимо перекусов, важно в целом питаться рационально постоянно.
Каким же должен быть рацион, чтобы не набирать вес?
Итак, фрукты едим в первой половине дня, но не как основной завтрак: завтракаем белковыми продуктами (яйцами, сыром, рыбой). Также не забываем про овощи – свежие или термически обработанные (пареные, запеченные, вареные). Например, если любите бутерброды – то сделайте тост из цельнозернового хлеба с кусочком семги и листиком салата. Или кашу с яйцом.
Ужин, если вы хотите удержать вес в норме, должен быть легким: поскольку в ночное время пищеварительные ферменты не вырабатываются и обменные процессы замедляются. Особенно не следует есть на ночь жирного и жаренного (да и вообще в любое время дня), те же овощи или кусочек рыбки лучше сварить или приготовить на пару.
И не забывайте соблюдать питьевой режим. Далеко не каждому нужно именно 2 литра воды в сутки, но если вы худеете, то организм больше нуждается в соблюдении питьевого режима. Это помогает очищать организм естественным путем. Если сложно регулярно пить чистую воды, ставьте напоминание на будильнике или бутылку с водой на видном месте. И помните, что снизить лишний вес и не набрать новый невозможно только одним рациональным питанием – необходимо больше двигаться.
Обязательно ли ходить в спортзал, чтобы похудеть?
Не обязательно посещать именно спортзал, но важно понять, что любая физическая активность поможет еще сильнее ускорить метаболизм, укрепить мышцы, поддержать кожу в тонусе. Поэтому начните менять свои привычки: вместо лифта – ходите по ступеням, вообще больше ходите пешком, начните делать утреннюю гимнастику, не забывайте про разминку в обеденный перерыв.
Если хотите активничать более серьезно, например, бегать по утрам или вечерам, то лучше обратитесь за консультацией к профессиональному тренеру. А еще эффективнее составить индивидуальную программу похудения и питания – здесь вам поможет диетолог. Именно в комплексе, правильно питаясь и будучи активным, получится скорее похудеть и удерживать нормальный вес.
А имеет ли значение сам режим приема пищи?
Естественно: помимо правильных продуктов, старайтесь есть более малыми порциями, но можно принимать пищу чаще. Питаться в день было б идеально не более 5 раз: пищу принимать при этом можно каждые 3-4 часа.
Снижайте количество консервированных продуктов, количество белого хлеба, вообще изучайте состав на упаковках: стабилизаторы, ароматизаторы и так далее – не ваши друзья. И важно, чтобы мотивация быть более здоровым была достаточно сильной, тогда будет легче перейти на рациональное питание.
Как же мотивировать себя похудеть и рационально питаться?
Чаще всего мы начинаем набирать вес из-за жизненных проблем: болезни, сложности на работе, в семье, стрессы – и мы скорее стремимся все это «заесть». Чтобы похудеть и удержать вес, также важно разобраться в истинной причине, по которым вы набрали лишние килограммы.
Если это связано с эндокринными заболеваниями или другими проблемами со здоровьем, то изначально нужно пройти диагностику и терапию. А садиться на диеты в таких случаях вообще опасно! Если не справляетесь сами, то не нужно стесняться обратиться за психологической помощью. Специалисты помогут найти методы, как справляться со стрессами и самому руководить своим аппетитом.