Как сбросить лишний вес без вреда для здоровья и не набирать снова

Такое состояние грозит развитием серьезных заболеваний: нарушается менструальный цикл, портится кожа и волосы, возникают проблемы в работе органов пищеварения и не только. А удержать вес все равно не выйдет – килограммы вернутся. Чтобы этого не происходило, худеть нужно постепенно, не резко, и комплексно.

В чем же главный принцип похудения, ведь важно исключить сахар?