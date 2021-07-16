Женский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: какому знаку неделя преподнесет потрясающий сюрприз?

Эксперты сайта dailyhoro.ru призывают всех женщин без сожаления прощаться со всем, что мешает развитию, тренировать уверенность в себе и ни при каких обстоятельствах не позволять окружающим вмешиваться в свои планы.

Женщина-Овен

Женщины-Овны на этой неделе смогут отвлечься от суеты и погрузиться в себя, чтобы найти ответы на самые важные вопросы. Эта неделя будет прекрасным временем для того, чтобы определиться с приоритетами, обрести уверенность в себе и без сожаления расставаться со всем, что тянет назад и мешает видеть перспективы. Астрологи рекомендуют Овнам прислушаться к себе и не идти на поводу у советчиков, которые вряд ли могут помочь в поиске истины.

Женщина-Телец

У женщин-Тельцов начинается период, когда любая работа будет буквально гореть в руках. Астрологи рекомендуют начать неделю с планирования, чтобы успеть все в срок и не поддаваться желанию взять на себя работу по разным направлениям. Последовательность, своевременный отдых и позитивный настрой станут залогом успеха. Удача будет ждать и в сфере любви. Добиться расположения и обрести гармонию в отношениях дамы смогут благодаря умению слушать собеседников и находить компромиссные решения.

Женщина-Близнецы

Эта неделя подарит женщинам-Близнецам приливы сил для творческой работы. Астрологи рекомендуют быть активными и следовать зову сердца, чтобы раскрыть спящие таланты и привлечь в жизнь успех. Работа будет доставлять удовольствие, если каждый день вставать с улыбкой и проговаривать позитивные фразы, смотрясь в свое отражение. Такая практика усилит обаяние и харизму, необходимые как для общения в деловой среде, так и для привлечения любви.

Женщина-Рак

Астрологи рекомендуют женщинам-Ракам взять инициативу в свои руки и не позволять никому вмешиваться в свою жизнь. Этот период будет позитивным, а значит, настало время для решительных перемен, которые приведут к лучшему. Дамам этого знака важно сохранять позитивный настрой, чтобы не огорчаться по пустякам.

Женщина-Лев

Дамы-Львицы смогут обрести уверенность благодаря влиянию звезд и планет. Астрологи рекомендуют представительницам огненного знака не отказываться от дополнительных нагрузок, благодаря которым получится не только привлечь финансовое благополучие, но и зарекомендовать себя отличными специалистами. Повезет Львицам и в любви, но для этого важна не только харизма, но и умение распознавать людей, чтобы не столкнуться с токсичными личностями.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе смогут исполнить свое заветное желание. Сделать это можно разными способами: загадать его на падающую звезду, составить карту желаний или провести обряд по воплощению мечты в реальность. Астрологи рекомендуют представительницам этого знака верить в свои силы и не опускать руки, быть на позитиве.

Женщина-Весы