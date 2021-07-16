Пять знаков Зодиака, которые могут поменять работу до конца лета

Телец: это не шутка, до конца лета вы сможете заработать много денег, если займетесь поиском второй работы или возьметесь на новый проект. Но не думайте, что работа вам гарантирована без усилий с вашей стороны. Сколько усилий вы приложите, столько плодов и будете пожинать.

Рак: не стоит менять свою жизнь в одночасье. Не принимайте необдуманных решений, иначе придется потом их исправлять. Но поиском новой работы заняться все же стоит, ведь звезды предвещают много новых возможностей, нужно лишь подойти к этому вопросу со всей ответственностью и не рубить с плеча.

Дева: многие Девы поменяют место работы этим летом, но вместе с этим испытают сильный стресс, потому что это очень ответственный знак. Не беспокойтесь о том, что все получается не сразу. Будьте просто наблюдателем. А то что, у вас сегодня не получится, вы сможете наверстать завтра. Вы учитесь, и это ваш первый день на новом месте.

Козерог: этим летом вам стоит быть более общительными и не пугаться новых знакомств, так как новые карьерные перспективы могут возникнуть в самый неожиданный момент и скорее всего от новых знакомых. У вас будет достаточно энергии для того, чтобы успешно проявить себя на новом месте и даже в новой сфере деятельности.

Рыбы: не стоит форсировать события, потому что этим летом они и так будут развиваться самым непредсказуемым образом. Многие представители знака поменяют место работы или даже сферу деятельности. Главное сосредоточьтесь на себе и не пытайтесь помочь каждому, а если вас попросят о помощи — просто откажитесь



