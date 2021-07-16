Пять привычек женщины, которые мешают ей привлекать сильных мужчин

Сегодня мы имеем возможность наблюдать за тем, как мир меняется. Женщины с каждым днем становятся все более самостоятельными и независимыми, мужчины в буквальном смысле слабеют на глазах. Разбираемся, какие женские привычки больше всего привлекают слабых мужчин.

Чрезмерная самостоятельность

Женщина, живущая по принципу «я сама», может практически любого представителя сильного пола сделать слабым. Когда мужчина видит, что женщина сама со всем неплохо справляется — коней на скаку останавливает, в горящие избы входит, работает как лошадь, дом, детей и его на себе тащит, он занимает удобное положение на любимом диване перед телевизором или за компьютерным столом и предпочитает не мешать своей половинке продолжать проявлять самостоятельность и дальше. Хотя бы иногда, в профилактических целях, необходимо давать мужчине понять, что ты в нем нуждаешься — в его помощи, в том числе и физической, поддержке, в том числе моральной. Нет ничего ужасного в том, чтобы иногда производить впечатление слабой и беспомощной, наоборот, таким образом можно мотивировать мужчину на поступки и заодно удовлетворить его базовую потребность — быть тебе нужным.

Умение войти в положение

Женщина, которая умеет входить в положение, очень удобна, ведь она, как никто понимает, что сейчас не то время, работа не находится, всех денег не заработаешь. В общем, такая женщина всегда простит, пожалеет, накормит, обогреет, ужмется, найдет еще одну подработку, откажет себе в чем-то, но войдет в положение любимого мужчины. А это значит, что любимый может продолжать искать себя и жить иллюзиями, при этом сидеть без работы.

Излишняя старательность

Так уж вышло, что женщины гораздо больше, чем мужчины сосредоточены на отношениях, и если в них что-то не клеится: муж завел подружку на стороне, ведет себя некрасиво, грубит, говорит обидные вещи и т.д., большая часть представительниц прекрасного пола видит в этом свою вину. И, как следствие, начинает усердно «работать над отношениями». Подстраиваться, искать компромиссы, еще больше обид проглатывать, прощать непростительное. В результате отношения превращаются в игру в одни ворота, а не в партнерство. Мужчина понимает, что теперь может расслабиться еще больше.

Гиперответственность

Ответственность относится к тем качествам, которые характеризуют зрелую личность. Ничего плохого в том, что ты — человек ответственный, конечно, нет. Но так уж получается, что наличие этого качества в избытке у женщины порождает полное отсутствие его у мужчины. Чтобы этого не происходило, старайся делить домашние дела и функции по воспитанию детей строго пополам. Иначе есть риск, что ты будешь со свойственной тебе ответственностью делать все, а твоя половинка — ничего. Неуверенность в себе

Неуверенность — качество, которое очень мешает построению нормальных отношений с партнером. Неуверенная в себе женщина не только постоянно сомневается в себе, но она еще и одержима страхами. Самый основной — это одиночество. Ей кажется, если она откроет рот и попросит о чем-то мужа, сделает ему замечание, выскажет свое мнение, он естественно уйдет. Поэтому неуверенная в себе женщина обычно молчит и не прекословит. А что делает в этот момент мужчина? Он отлично понимает, что представляет для женщины большую ценность, ему все сходит с рук, следовательно, он может продолжать делать все то же самое: не помогать, не поддерживать финансово, не разделять обязанности. И пока она мучается сомнениями, он живет как в санатории. И ему в этом плане можно только позавидовать. Если же она робко попытается намекнуть на то, что он не прав, он тут же проявит мужской характер и поставит ее на место.



