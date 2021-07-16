Мы не скучали, а они вернулись! Жуткие тренды из 90-х, которые снова в моде

Трудно не узнать почерк всем известного модного дома Maison Margiela. Когда этот аксессуар только появился на подиумах, он эпатировал свежестью идеи и экстраординарностью. Однако реальность такова, что эта сумка не универсальна, ее достаточно сложно вписать в образ. Складывается впечатление, что ты не выспалась и захватила из дома подушку, чтобы исправить это недоразумение.

Велосипедки

Модницы, отложите ваш бунт! Да, удобно, да, не жарко. Никто не спорит с этими простыми истинами. Но велосипедки — очень капризная вещь. Пристроить ее в стильный образ иногда становится очень сложной задачей. Конечно, никто не отменяет беспроигрышных сочетаний с объемной белой рубашкой или пиджаком оверсайз, но все-таки нужно быть осторожнее с этим трендом.