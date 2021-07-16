Сб, 17.07.2021
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Мы не скучали, а они вернулись! Жуткие тренды из 90-х, которые снова в моде

Велосипедки снова в моде. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Наверняка эти вещи завалялись у вас где-то в дальнем ящике. Так вот, пришло время достать их, пишет wday.ru.

Быть в курсе последних тенденций — хороший тон, но бездумно скупать все трендовые вещи — признак дурного вкуса. К сожалению, тренды подходят далеко не всем, именно поэтому мы собрали самые эпатажные и неоднозначные, которые, казалось, канули в Лету и мы с облегчением о них забыли. А они взяли и вернулись!

Носки с тапками
 
Вспомним детство и отдых на cоветских курортах. Там модников в сланцах и носках было, пожалуй, целый пляж. Но спрячь скорее ироничную улыбку ностальгии. Массивные тапки и высокие носки — теперь не только удел курортников, но и тренд с подиума. Да, и такое бывает.
 
Заниженная талия
 
Ужас, летящий на крыльях ночи! Да, это тот самый тренд, который в нулевые наделал много шума, а соревнования за самую низкую посадку иногда переходили все грани разумного и приличного. Эта экстравагантная тенденция снова врывается в повседневную жизнь, а ведь еще свежи воспоминания с прошлого раза (и, к слову, не самые приятные).
 
Тай-дай
 
 
У этой тенденции и сейчас целая армия поклонников, и это легко объяснить. Яркая расцветка моментально делает образ заметным. Заметным — да, но стильным ли? Вот в чем вопрос. Опасность этой тенденции в том, что можно легко перейти грань и вместо модного образа оказаться в пижаме или получить эффект застиранной и неряшливой вещи.
 
Сумки-подушки
 
Трудно не узнать почерк всем известного модного дома Maison Margiela. Когда этот аксессуар только появился на подиумах, он эпатировал свежестью идеи и экстраординарностью. Однако реальность такова, что эта сумка не универсальна, ее достаточно сложно вписать в образ. Складывается впечатление, что ты не выспалась и захватила из дома подушку, чтобы исправить это недоразумение.

Велосипедки

Модницы, отложите ваш бунт! Да, удобно, да, не жарко. Никто не спорит с этими простыми истинами. Но велосипедки — очень капризная вещь. Пристроить ее в стильный образ иногда становится очень сложной задачей. Конечно, никто не отменяет беспроигрышных сочетаний с объемной белой рубашкой или пиджаком оверсайз, но все-таки нужно быть осторожнее с этим трендом.

 
 
Ремень-цепочка
 
Даже при упоминании этого тренда невольно вспоминается строка из трека Скриптонита: «На мне цепи-цепи-цепи на шее и поцелуи». Очень интересный акцентный тренд, который нужно умело вписать в повседневный образ. Если твой наряд состоит из базовых вещей и не перегружен деталями, это будет неожиданным решением, но вот превращаться в новогоднюю елку не стоит.
 
Кислотные и неоновые оттенки
 
Кислотный диджей, эй! Да-да, именно так хочется сказать про тех, кто этот тренд масштабирует до тотал-образа. Очень редкий случай, когда такое цветовое решение выглядит стильно, если ты, конечно, не направляешься на техно-дискотеку.

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