Мы не скучали, а они вернулись! Жуткие тренды из 90-х, которые снова в моде
Наверняка эти вещи завалялись у вас где-то в дальнем ящике. Так вот, пришло время достать их, пишет wday.ru.
Наверняка эти вещи завалялись у вас где-то в дальнем ящике. Так вот, пришло время достать их, пишет wday.ru.
Быть в курсе последних тенденций — хороший тон, но бездумно скупать все трендовые вещи — признак дурного вкуса. К сожалению, тренды подходят далеко не всем, именно поэтому мы собрали самые эпатажные и неоднозначные, которые, казалось, канули в Лету и мы с облегчением о них забыли. А они взяли и вернулись!
Велосипедки
Модницы, отложите ваш бунт! Да, удобно, да, не жарко. Никто не спорит с этими простыми истинами. Но велосипедки — очень капризная вещь. Пристроить ее в стильный образ иногда становится очень сложной задачей. Конечно, никто не отменяет беспроигрышных сочетаний с объемной белой рубашкой или пиджаком оверсайз, но все-таки нужно быть осторожнее с этим трендом.