Эмбер Херд опубликовала фотографию с дочерью от суррогатной матери

На снимке артистка запечатлена перед ноутбуком с ребенком на руках. «Я просто мама и папа. А она босс», — написала Херд, пишет Lenta.ru.

О том, что актриса стала матерью, стало известно 2 июля. Ее дочь по имени Уна Пейдж (Oonagh Paige) родилась еще 8 апреля, однако знаменитость решила сообщить об этом несколько месяцев спустя. «Она начало моей оставшейся жизни», — поделилась она.

По информации источников издания Page Six, девочка появилась на свет с помощью суррогатной матери. Сама актриса рассказала, что захотела ребенка еще четыре года назад, однако планировала сделать это «на своих условиях». «Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы таким образом», — написала Херд.