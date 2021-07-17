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Эксперты раскрыли негативное влияние родов на кожу и волосы

Беременность. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Эксперты раскрыли негативные последствия родов, влияющие на качество кожи и волос, и порекомендовали способы борьбы с ними. Об этом сообщает Independent.

По словам дерматолога Анджали Махто (Anjali Mahto) из Великобритании, во время и после беременности многие женщины отмечают сильную пигментацию кожи — это связано с нестабильным уровнем меланоцитстимулирующих гормонов, отвечающих за выработку мелатонина. Помимо этого, на коже могут также появиться прыщи, другие высыпания и покраснения, пишет Lenta.ru.

Для борьбы с этими проблемами Махто предложила использовать 10-процентную азелаиновую кислоту. Чтобы предотвратить появление новых воспалений специалистка посоветовала не пренебрегать вечерним и утренним очищением кожи и нанесением увлажняющего и солнцезащитного кремов.

Трихолог Анабель Кингсли (Anabel Kingsley) из Англии, в свою очередь, подчеркнула, что во время беременности у женщин улучшается качество волос в связи с повышением гормона эстрогена в организме, который стимулирует выработку коллагена. Однако после рождения ребенка уровень эстрогена резко падает, что вызывает усиленное выпадение и ломкость волос.

Врач подчеркнула, что этот процесс практически невозможно предотвратить, однако можно сократить его продолжительность. Для этого необходимо придерживаться сбалансированной диеты и здорового восьмичасового сна. Помимо этого, медик дала рекомендацию регулярно сдавать кровь и проводить косметические процедуры для поддержания здоровья кожи головы.

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