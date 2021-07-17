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Россиянка два месяца собирала по дому свои выпавшие волосы и стала звездой Интернета
ВИДЕО!

Девушка расчесывает волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Блогер из России собирала свои выпавшие волосы по всему дому больше двух месяцев и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Девушка с никнеймом chesovafeat искала свои волосы на полу, одежде и расческе и коллекционировала их, чтобы в результате сделать парик. На кадрах последнего ролика она показала, как приклеивает найденные волосы на двусторонний скотч. В видео героиня материала также расчесывает пряди и наносит на них специальное масло для увлажнения. За 67 дней ей удалось собрать 1456 волосинок, пишет Mixnews.lv.

Публикация блогерf стала вирусной и набрала больше 36 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков.

@chesovafeat

Collecting hair for a wig☀️53-67 day☀️ 1415+41= 1456 my hairs 👀

♬ оригинальный звук - chesovafeat
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