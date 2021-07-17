Россиянка два месяца собирала по дому свои выпавшие волосы и стала звездой Интернета

Девушка с никнеймом chesovafeat искала свои волосы на полу, одежде и расческе и коллекционировала их, чтобы в результате сделать парик. На кадрах последнего ролика она показала, как приклеивает найденные волосы на двусторонний скотч. В видео героиня материала также расчесывает пряди и наносит на них специальное масло для увлажнения. За 67 дней ей удалось собрать 1456 волосинок, пишет Mixnews.lv.