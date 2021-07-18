ФОТО ⟩ 5 реалистичных иллюзий, нарисованных на моделях, после которых вы взглянете на своё тело по-другому

Хикару Чо — боди-арт-художница из Токио, специализирующаяся на сюрреалистических иллюстрациях, которые она сама придумывает, а затем наносит на своих моделей. В отличие от большинства творцов в этой сфере, Хикару — настоящий профессионал.

Несколько лет назад девушка окончила Университет искусств Мусасино и с тех пор сильно преуспела в профессии. Сейчас девушке всего 27 лет, но она уже стала одним из самых многообещающих боди-арт-художников. На её счету сотрудничество с технологическим гигантом Samsung и косметической компанией Shiseido.

Рисовать Хикару начала ещё девочкой, но первые боди-арт-работы появились всего семь лет назад. Портфолио у девушки по-настоящему впечатляющее. Японка поражает и своими художественными навыками, и сюжетами, которые она воплощает в жизнь. Возникает один вопрос — как это пришло ей в голову.

Чаще всего работы девушки — объёмные иллюзии, дополняющие человеческие тела. Так с помощью кистей и красок она показывает, что «внутри» её моделей. Выглядит реалистично, хоть и поверить в это вряд ли кто-то сможет.

Этим сюжеты Хикару Чо не ограничиваются. Японка может превратить моделей во что угодно. Пока девушка предпочитает животных и растения — смельчаки чаще всего преображаются именно в них, пишет Oddity Central.

По словам японки, на одну работу уходит минимум пять часов, но чаще — все семь. В итоге получается так хорошо, что многие даже не верят, что такое можно нарисовать руками. Подозревают, что без фотошопа тут не обошлось. Нет, всё-таки обошлось.

«Всё это нарисовано непосредственно на коже, и я не использую компьютер или ещё что-то для того, чтобы подправить картинку. Я, кажется, начала всё это дело только из-за того, что мне надоело, что все используют компьютеры для создания своих картинок. Мне было интересно посмотреть, как далеко зайду я без всех этих технологий!»

- Хикару Чо.



