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Письмо читательницы: собираюсь замуж за вдовца с тремя детьми

Девушка не знает, что делать. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

22-летняя Нателла решила поделиться своей историей. Жизнь сложилась так, что она влюблена во вдовца с тремя детьми, пишет kleo.ru. Родители девушки против такого брака, но решение остается за ней.

«Я не красавица, парни вокруг меня не вьются. Ни разу не была в отношениях. Личную жизнь решила налаживать через интернет. Недавно я познакомилась по интернету с одним человеком. Он вдовец, 35 лет, у него 3 детей. Мы общались с ним полтора месяца, и потом он приехал ко мне, чтобы увидеться со мной.

В первую встречу я была разочарована, так как он оказался маленького роста, хоть и выше меня на 10 сантиметров. У меня была мечта с детства, чтоб в будущем муж был высоким, хотя я сама маленького роста. Но потом начали общаться, и я поняла, что у нас с ним много общего. Он предложил мне выйти замуж. Если честно, меня не смущает, что у него трое детей.

Я обожаю детей, они для меня не барьер! Он хороший человек, по-моему, это самое главное да? Для семейного счастья что важнее? Мои родители против, но это меня не волнует!»

А что бы вы посоветовали Нателле в такой непростой ситуации?

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