Названы неподходящие для завтрака в жару каши
Манная каша и овсянка на молоке, вопреки распространённому мифу, являются не лучшим выбором для начала дня в сильную жару. Такое мнение высказала врач-диетолог Нурия Дианова.
Манная каша и овсянка на молоке, вопреки распространённому мифу, являются не лучшим выбором для начала дня в сильную жару. Такое мнение высказала врач-диетолог Нурия Дианова.
Врач-диетолог пояснила, что в жаркую погоду человек не нуждается в таком количестве пищи, как в других условиях. Например, после манной каши на завтрак быстро возникает иллюзия голода. Всё дело в том, что она легко перерабатывается организмом — и человеку вновь хочется есть, однако другая еда «не полезет». Любая иная крупа чуть-чуть медленнее усваивается и дольше насыщает человека, пишет LIFE.
«Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде. Но если делать кашу на воде, то в неё надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды. Так вы получите натуральную сладость. Это идеально подойдёт к овсянке», — порекомендовала диетолог.
Ранее Лайф писал, кому, по мнению врачей, лучше не есть каши. Так, людям, которые стремятся правильно питаться, хотят быть стройными и здоровыми, а также страдающим сахарным диабетом и ожирением помимо калорийности и объёма потребляемых каш необходимо учитывать их гликемический индекс. Если он слишком высокий, то от такого продукта следует отказаться.