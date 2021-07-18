Названы неподходящие для завтрака в жару каши

Врач-диетолог пояснила, что в жаркую погоду человек не нуждается в таком количестве пищи, как в других условиях. Например, после манной каши на завтрак быстро возникает иллюзия голода. Всё дело в том, что она легко перерабатывается организмом — и человеку вновь хочется есть, однако другая еда «не полезет». Любая иная крупа чуть-чуть медленнее усваивается и дольше насыщает человека, пишет LIFE.

«Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде. Но если делать кашу на воде, то в неё надо обязательно добавлять фрукты и ягоды. Сейчас их сезон, поэтому можно не сухофрукты класть, а именно свежие фрукты и ягоды. Так вы получите натуральную сладость. Это идеально подойдёт к овсянке», — порекомендовала диетолог.