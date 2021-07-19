Десять модных вещей гардероба, которые опасны для женского здоровья

В погоне за модой девушки забывают, что некоторые предметы одежды могут быть не только неудобными. Они нарушают крово- и лимфоток, становятся рассадниками бактерий, неправильно распределяют нагрузку на наш организм и делают многое другое. Советуем как можно быстрее избавиться от вещей из нашего списка.

Трусики-стринги

Одна из самых сексуальных деталей женского гардероба несет огромный вред для здоровья. Во-первых, вредна сама ткань. Чаще всего в производстве стрингов используют синтетику, которая плохо пропускает воздух и не дает телу дышать. Во-вторых, стринги могут провоцировать различные инфекции мочеполовой системы. А дело все в той самой злосчастной узкой полоске, которая врезается в слизистую и может ее повредить. Особенно опасно носить миниатюрные трусики летом: на раздраженную слизистую могут попасть микробы и бактерии. И не следует носить стринги под джинсами: мало того, что джинсовая ткань довольно плотная, так и синтетическое белье усугубляет ситуацию и не дает циркулировать воздуху. Плюс двойное раздражение — узкие джинсы и ниточка трусиков.