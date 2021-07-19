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Десять модных вещей гардероба, которые опасны для женского здоровья

Каблуки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Wday.ru предупреждает об одежде, которую следует носить редко или вовсе от нее отказаться.

В погоне за модой девушки забывают, что некоторые предметы одежды могут быть не только неудобными. Они нарушают крово- и лимфоток, становятся рассадниками бактерий, неправильно распределяют нагрузку на наш организм и делают многое другое. Советуем как можно быстрее избавиться от вещей из нашего списка.

Трусики-стринги
 
Одна из самых сексуальных деталей женского гардероба несет огромный вред для здоровья. Во-первых, вредна сама ткань. Чаще всего в производстве стрингов используют синтетику, которая плохо пропускает воздух и не дает телу дышать. Во-вторых, стринги могут провоцировать различные инфекции мочеполовой системы. А дело все в той самой злосчастной узкой полоске, которая врезается в слизистую и может ее повредить. Особенно опасно носить миниатюрные трусики летом: на раздраженную слизистую могут попасть микробы и бактерии. И не следует носить стринги под джинсами: мало того, что джинсовая ткань довольно плотная, так и синтетическое белье усугубляет ситуацию и не дает циркулировать воздуху. Плюс двойное раздражение — узкие джинсы и ниточка трусиков.
 
 
Корсеты
 
В былые времена светские дамы почти не вылезали из корсетов. С виду стройные барышни на самом деле мучились страшными болями, деформациями скелета и даже заболеваниями внутренних органов. А самые усердные в погоне за осиной талией и высокой грудью и вовсе падали в обморок на балах и светских раутах. Казалось бы, те времена уже прошли и мучительный атрибут женского гардероба канул в Лету. А вот и нет! Мода на корсеты вернулась, и все девушки независимо от габаритов и пропорций стали пытаться втиснуться в тесные корсеты. Конечно, корсет – это сексуально и красиво, но не стоит воспринимать его как повседневную часть вашего гардероба. Выход в свет, вечеринка, романтический сюрприз для любимого мужчины – это, наверное, единичные поводы, когда можно позволить себе корсет. Не превращайте его в привычный предмет для носки. Ведь частое ношение может привести минимум к нарушению кровообращения и максимум к воспалению лимфоузлов и заболеваниям внутренних органов.
 
 
Джинсы-скинни
 
Сейчас такие джинсы носят, кстати, не только девушки, но и парни. Впрочем, вред они несут одинаковый представителям обоих полов. Обратите внимание на ваши ноги, когда вы снимаете узкие джинсы. Увидели узор от врезавшихся швов? Не думайте, что это может сойти бесследно. Да, узор сойдет, а вот ваши сосуды надолго «запомнят» неравномерное давление узкой ткани. Такие джинсы могут способствовать появлению варикозного расширения вен и тромбофлебита. А прекрасный тандем «узкие джинсы + высокие каблуки» — просто убийственный коктейль для вен и суставов.
 
 
Туфли на высоком каблуке
 
Если начать список заболеваний, которые вызывает злоупотребление шпильками, то можно посвятить этому целую статью. Варикоз и другие заболевания вен и сосудов, застой крови и нарушение кровообращения, плоскостопие, болезни суставов, растяжение мышц и связок и, конечно, колоссальная нагрузка на позвоночник. Обратите внимание, как тяжело сохранять прямую осанку, когда вы идете на каблуках. Как бы вы ни старались, вы начинаете сутулиться. Дело в том, что позвоночник сам пытается ослабить нагрузку и отдохнуть.
 
 
Конечно, не стоит отказываться от каблуков, просто выберите приемлемую для вас высоту. Также обратите внимание на качество обуви, материал, удобную колодку. Да и просто старайтесь чередовать обувь: шпильки — кроссовки — балетки — шпильки.
 
Тонкие колготки
 
По идее колготки из эластичного материала могут быть вредны по своей сути: они плохо пропускают воздух. Но отказаться от них вовсе нельзя. Но вот в морозы и холода лучше их не носить. Во-первых, есть угроза банальных простудных заболеваний, а во-вторых, существует риск заболеваний мочеполовой системы, например цистит. Лучше брать тонкие колготки на работу и переодеваться либо ограничить время нахождения в них на улице в холодные сезоны.
 
 
Бюстгальтер с эффектом пуш-ап
 
Запомните, такой бюстгальтер можно носить не более 8 часов в сутки! И не каждый день! И лучше чередовать с обычным бельем. Сейчас существует огромное количество различных вариантов белья с пуш-апом: порой ткани бывает меньше, нежели чем всяческих наполнителей, вставок и, так сказать, «обманок». Частое ношение таких бюстгальтеров может привести к воспалению молочных желез. Чувствуете боль и дискомфорт? Лучше откажитесь от пуш-апа и сделайте выбор в пользу обычного белья.
 
 
Балетки
 
Трудно поверить, но да, одна из самых удобных и милых сердцу и ножкам каждой девушки обувь тоже вредит здоровью. А точнее — постоянное ношение обуви на плоской подошве без смены и чередования с другой обувью. Балетки, впрочем, как и угги, из-за отсутствия изгиба для стопы могут привести к болям в суставах и стопах, а также вызвать сутулость.
 
 
Юбки-макси
 
Размер и длина для здоровья, конечно, не опасны. Все зависит от аккуратности хозяйки юбки. Представьте, вы провели в длинной юбке весь день на улице или в офисе. Сколько пыли и микробов вы собрали на ее подоле. А потом повесили или сложили в шкаф с другими вещами. Обязательно нужно почистить, а лучше постирать хотя бы подол вашей юбки перед тем, как отправить ее в шкаф с чистыми вещами.
 
 
Утягивающее и корректирующее белье
 
Белье, которое помогает скрыть лишние складочки, животик, подтянуть попу, тоже может сыграть злую шутку с вашим здоровьем. Частое ношение вызывает сдавливание, а порой и перетягивание, которое, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям для хрупкого женского организма: отекам, нарушениям кровообращения, головным болям.
 
 
Черный купальник
 
Еще в детстве мамы и бабушки заставляли нас носить белые панамки, мотивируя тем, что белый цвет медленнее нагревается и спасет от солнечного удара. И они совершенно правы! Любите часто загорать в темном купальнике? Познакомьтесь с молочницей! Появлению неприятной болячки способствует тот факт, что темная ткань нижней части купальника сильно и быстро нагревается, тем самым дает развитие всяческим бактериям.
 

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