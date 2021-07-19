Десять модных вещей гардероба, которые опасны для женского здоровья

Корсеты
В былые времена светские дамы почти не вылезали из корсетов. С виду стройные барышни на самом деле мучились страшными болями, деформациями скелета и даже заболеваниями внутренних органов. А самые усердные в погоне за осиной талией и высокой грудью и вовсе падали в обморок на балах и светских раутах. Казалось бы, те времена уже прошли и мучительный атрибут женского гардероба канул в Лету. А вот и нет! Мода на корсеты вернулась, и все девушки независимо от габаритов и пропорций стали пытаться втиснуться в тесные корсеты. Конечно, корсет – это сексуально и красиво, но не стоит воспринимать его как повседневную часть вашего гардероба. Выход в свет, вечеринка, романтический сюрприз для любимого мужчины – это, наверное, единичные поводы, когда можно позволить себе корсет. Не превращайте его в привычный предмет для носки. Ведь частое ношение может привести минимум к нарушению кровообращения и максимум к воспалению лимфоузлов и заболеваниям внутренних органов.
Если начать список заболеваний, которые вызывает злоупотребление шпильками, то можно посвятить этому целую статью. Варикоз и другие заболевания вен и сосудов, застой крови и нарушение кровообращения, плоскостопие, болезни суставов, растяжение мышц и связок и, конечно, колоссальная нагрузка на позвоночник. Обратите внимание, как тяжело сохранять прямую осанку, когда вы идете на каблуках. Как бы вы ни старались, вы начинаете сутулиться. Дело в том, что позвоночник сам пытается ослабить нагрузку и отдохнуть.