Волшебная пилюля или обман: могут ли витамины помочь при выпадении волос?

Принимать витамины — это модно. Мы скупаем всевозможные БАДы, обещающие через месяц получить крепкие ногти, идеальную кожу и блестящие волосы. На самом деле, вовсе не обязательно выбирать раскрученные бренды — они все содержат простые витамины, которые можно купить в аптеке за копейки. Какие витамины для волос реально работают, «Домашний Очаг» узнал у стилиста, амбассадора бренда I love my hair, Ginko Николая Васильева. Витамины группы В

Эти витамины считаются водорастворимыми элементами, и их запас должен постоянно пополняться. Важно не только пить витамины, но и получать их из продуктов, например, мяса, злаковых, овощей, яиц, печени и орехов. Недостаток этого витамина негативно сказывается на состоянии наших волос, ногтей, кожи. Волосы и ногти сразу становятся ломкими, некрасивыми. Волосы становятся сухими и начинают выпадать. Витамины группы D