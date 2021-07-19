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Волшебная пилюля или обман: могут ли витамины помочь при выпадении волос?

Волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Почему вы тратите всю заплату на витамины и БАДы, а волосы все еще не растут?

Принимать витамины — это модно. Мы скупаем всевозможные БАДы, обещающие через месяц получить крепкие ногти, идеальную кожу и блестящие волосы. На самом деле, вовсе не обязательно выбирать раскрученные бренды — они все содержат простые витамины, которые можно купить в аптеке за копейки. Какие витамины для волос реально работают, «Домашний Очаг» узнал у стилиста, амбассадора бренда I love my hair, Ginko Николая Васильева.

Витамины группы В

Эти витамины считаются водорастворимыми элементами, и их запас должен постоянно пополняться. Важно не только пить витамины, но и получать их из продуктов, например, мяса, злаковых, овощей, яиц, печени и орехов. Недостаток этого витамина негативно сказывается на состоянии наших волос, ногтей, кожи. Волосы и ногти сразу становятся ломкими, некрасивыми. Волосы становятся сухими и начинают выпадать.

Витамины группы D

Дефицит витамина D может привести к алопеции — частичному или полному облысению. Только без паники: на это влияет еще множество других факторов, один из которых — стресс. Однако восполнить запасы витамина Д все же не помешает, особенно в период отсутствия солнца, которое помогает организму синтезировать это вещество.
 
Витамин D поддерживает волосяные фолликулы и стимулирует рост новых. Если его недостаточно, рост останавливается, волосы становятся слабее и начинают выпадать. К тому же витамин D помогает организму усваивать кальций, а значит, предотвращает появление перхоти, нормализует кровообращение в коже головы.
 
Витамин Е

Этот мощный антиоксидант защищает наши клетки от свободных радикалов и окислительного стресса. В волосах окисляется кератин, из которого они состоят на 90%. Без этого элемента волосы становятся ломкими, сухими и склонными к выпадению, теряют блеск и объем.

Витамин Е также оказывает влияние на состояние кожи головы — а здоровье волос начинается именно с нее.

Железо

Главный лидер микроэлементов – железо. При его дефиците волосы начинают сечься, выпадать, теряют естественный блеск. Норму приема железа и длительность курса должен определить эндокринолог после изучения ваших анализов. Что касается поддержания уровня железа в организме, добавьте в рацион печень, брокколи, шпинат, рис.

Главное правило

Не принимайте витамины бесконтрольно! То, что помогло вашей подруге, может вам навредить — профицит никто не отменял. Для того, чтобы быстро отрастить и укрепить волосы, сдайте анализы и принимайте только то, что назначил трихолог и эндокринолог. И не забывайте про домашний уход, который поможет защитить волосы от внешних факторов.


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