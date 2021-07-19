Волшебная пилюля или обман: могут ли витамины помочь при выпадении волос?
Почему вы тратите всю заплату на витамины и БАДы, а волосы все еще не растут?
Почему вы тратите всю заплату на витамины и БАДы, а волосы все еще не растут?
Принимать витамины — это модно. Мы скупаем всевозможные БАДы, обещающие через месяц получить крепкие ногти, идеальную кожу и блестящие волосы. На самом деле, вовсе не обязательно выбирать раскрученные бренды — они все содержат простые витамины, которые можно купить в аптеке за копейки. Какие витамины для волос реально работают, «Домашний Очаг» узнал у стилиста, амбассадора бренда I love my hair, Ginko Николая Васильева.
Витамины группы В
Эти витамины считаются водорастворимыми элементами, и их запас должен постоянно пополняться. Важно не только пить витамины, но и получать их из продуктов, например, мяса, злаковых, овощей, яиц, печени и орехов. Недостаток этого витамина негативно сказывается на состоянии наших волос, ногтей, кожи. Волосы и ногти сразу становятся ломкими, некрасивыми. Волосы становятся сухими и начинают выпадать.
Витамины группы D
Этот мощный антиоксидант защищает наши клетки от свободных радикалов и окислительного стресса. В волосах окисляется кератин, из которого они состоят на 90%. Без этого элемента волосы становятся ломкими, сухими и склонными к выпадению, теряют блеск и объем.
Витамин Е также оказывает влияние на состояние кожи головы — а здоровье волос начинается именно с нее.
Железо
Главный лидер микроэлементов – железо. При его дефиците волосы начинают сечься, выпадать, теряют естественный блеск. Норму приема железа и длительность курса должен определить эндокринолог после изучения ваших анализов. Что касается поддержания уровня железа в организме, добавьте в рацион печень, брокколи, шпинат, рис.
Не принимайте витамины бесконтрольно! То, что помогло вашей подруге, может вам навредить — профицит никто не отменял. Для того, чтобы быстро отрастить и укрепить волосы, сдайте анализы и принимайте только то, что назначил трихолог и эндокринолог. И не забывайте про домашний уход, который поможет защитить волосы от внешних факторов.